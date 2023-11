Patrick Hertweck, der Kinder- und Jugendbuch-Autor aus Lörrach, hat die drei sechsten Klassen der Hans-Thoma-Schule in Bad Säckingen besucht. Er war damit schon das fünfte Jahr in Folge in der Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen zu Gast. Auch in diesem Jahr war die Lesung für die Jungen und Mädchen etwas ganz Besonderes. Einen richtigen Autor zu sehen, mit ihm zu reden, ihm eigene Fragen zu stellen und am Schluss noch eine Widmung von ihm im eigenen Buch zu erhalten, machte die Schülerinnen und Schüler sichtlich stolz. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Auch die Autogrammkarten kamen bei den Schülern in diesem Jahr gut an. Anna, Sofia und Mira hatten sogar extra für die fünfte Lesung des Kinder- und Jugendbuch-Autoren eine Karte gebastelt. Außerdem wurde dem Autor eine Packung Bad Säckinger Trompeter-Pralinen überreicht. Patrick Hertweck war sichtlich gerührt über die Geschenke und freute sich darauf, wieder an der Hans-Thoma-Schule zu lesen und die Fragen der engagierten Mädchen und Jungen zu beantworten.

Das Eintauchen in Geschichten aus einer anderen Welt machte den Schülerinnen und Schülern große Freude. Ohne den Freundeskreis der Schule wäre diese Veranstaltung allerdings nicht möglich. Dieser Verein übernimmt den Teil der Kosten, der nicht vom Friedrich-Bödecker-Kreis bezahlt wird. Für die diesjährigen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler las Patrick Hertweck wieder aus „Tara und Tahnee – Verloren im Tal des Goldes“. Er führte die Schülerinnen und Schüler ins 19. Jahrhundert nach San Francisco und in die Wildnis der Sierra Nevada. Die Mädchen und Jungen lauschten der spannenden Erzählung, in der Tahnee mit dem Kopfgeldjäger ihres Vaters Bekanntschaft macht. Die Deutschlehrerinnen und Lehrer, Katja Mayer, Lukas Köhler und Andrea Koubik, waren der Meinung, dass Patrick Hertweck gerne auch im nächsten Jahr wieder an die Schule kommen darf, um die neuen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler von seinen Büchern zu begeistern und zum Lesen zu animieren.