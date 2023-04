Beim ersten Konzert des Sigmazentrums in Bad Säckingen präsentierte Pianist Johannes Gaechter am Flügel ein anspruchsvolles Programm mit virtuosen Kostbarkeiten der Klaviermusik aus Romantik und Impressionismus. Am Anfang stand die kraftvolle Darbietung der „Bénédiction de Dieu dans la solitude“ (deutsch: Gottes Segen aus der Einsamkeit) aus dem Klavierzyklus „Harmonies poetiques et religieuses“ von Franz Liszt (1811 bis 1886), einer Vertonung der religiös schwärmerischen Gedichte des französischen Romantikers Alphonse de Lamartine. Musikalischer Höhepunkt des Abends war das impressionistische dreiteilige Klavierwerk „Gaspard de la nuit“ von Maurice Ravel (1875 bis 1937), (deutsch: Schatzmeister der Nacht) nach drei Gedichten von Aloysius Bertrand. Ein Werk, „das moderner und intellektueller ist als die anderen Stücke, die sie bis jetzt gehört haben“, so der Pianist zum Publikum. Diese Komposition von 1908 gilt als Ravels virtuosestes Klavierstück.

Mit einer schnellen Abfolge hoher Töne werden die Zuhörer in die Klangwelten von „Ondine“, der Meerjungfrau entführt: Die Weite des Meeres mit sonnenglitzernden Wassertropfen. Langsam und ruhig, trostlos und mit einem düsteren, monoton schwingenden Glockenklang entwickelt sich der zweite Teil „Le Gibet“, der Galgen, eine makabre Szenerie, grausige Bilder entwickeln sich hier. Der Schlusssatz widmet sich „Scarbo“, dem Kobold, der die Menschen im Schlaf stört, sie narrt und aufschreckt. Pausen, abrupte Wechsel und immer wieder Umbrüche sind die dazugehörigen Klangbilder. Mit seinem virtuosen Spiel gelingt es Gaechter in beeindruckender Weise, die Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Die gespannten Zuhörer tauchten ein in die Klangwelten und ließen sich mitnehmen in die verschiedenen, teils aufwühlenden Szenerien. Kein Räuspern, kein Rascheln oder Hüsteln ist zu hören. Die Programmfolge wurde mit Bedacht gewählt. Eines der bekannteren Impromptus (Op.142, No. 2) von Franz Schubert (1797-1828), sehr einfühlsam vorgetragen, folgte auf Liszt. Und als Hinleitung zu Ravels „Gaspard“ erklangen die fünf Préludes Op.15 von Alexander Skrjabin (1872-1915). Mit einem weiteren Schubert-Impromptu (Op. 90 No. 3) als Zugabe verabschiedete sich Gaechter von seinen Zuhörern. Diese genossen ganz offensichtlich die gefühlvoll vorgetragene Musik für die Seele am Ende des beeindruckenden Klavierkonzerts.

Der Pianist Johannes Gaechter stammt aus dem Elsaß. Er begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel. Seine musikalische Laufbahn führte ihn zu Auftritten in Konzertsälen im In- und Ausland, wie München, Strasburg, Paris, Shanghai und Kapstadt. Erfolgreich hat er an Klavierwettbewerben unter anderem in Paris, Sankt Petersburg und Warschau teilgenommen.