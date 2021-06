von Werner Probst

Wilma Baumgartner feiert heute im Seniorenzentrum St. Fridolin in der Lohgerbe 19 ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist noch guten Mutes. Sie kann sich zwar nur noch im Rollstuhl fortbewegen, nimmt aber trotzdem an allen möglichen Zusammenkünften im Heim teil. Wenn dann auch noch gemeinschaftlich Lieder gesungen werden, dann ist sie mit ihrer Stimme vom ersten bis zum letzten Takt mit Begeisterung dabei. So ist sie nicht nur bei den Mitbewohnern sehr geschätzt, sondern auch bei den Pflegekräften. Sie freut sich über deren Arbeit, die sie immer zu schätzen weiß. Sie ist aber auch selber zu jeglicher möglichen Hilfe bereit. Eine besondere Freude ist für Wilma Baumgartner immer noch, wenn sie beim Backen mithelfen kann.

Blick auf Lebensstationen

In der Nähe von Hamburg wurde sie geboren. Nach dem Schulbesuch war sie im Schloss Ahrensburg tätig. So gehörten zu ihrer Hauptaufgaben, den Schlossbesuchern die Schönheiten dieses herrlichen Bauwerkes zu zeigen. 1941 heiratete sie ihren Mann Erich. Drei Kinder kamen auf die Welt. Als nach dem Krieg die Schlossbesichtigungen wieder möglich waren, hätte sie diese gerne wieder übernommen, doch die Kindererziehung war ihr wichtiger. Bald zog die Familie dann in den Murger Ortsteil Oberhof, ehe in Görwihl-Oberwihl eine Wohnung bezogen werden konnte.

Umzug nach Bad Säckingen

1999 stand der Umzug in die Friedrichstraße in Bad Säckingen an. 2006 starb ihr Mann und noch im gleichen Jahr zog sie in das ASB-Heim, wo sie zu ihrer großen Freude ein Zimmer mit Balkon beziehen konnte. Seitdem erfreut sich sich an den Balkonblumen und über die schöne Sicht auf das Einkaufszentrum mit dem geschäftigen Treiben.

Freude an Balkonblumen

Viel Freude hat sie aber auch in ihrem geschmackvoll geschmückten Zimmer, wo sie auch öfters Besuch empfängt. Ihre Verwandtschaft ist überaus groß. So gehören bereits Ururenkel zu den Besuchern. Auch an ihren 100. wird sie ihren Vorsatz treu bleiben, kein Alkohol zu trinken und hofft, noch viele schöne Jahre im Altenheim in der Lohgerbe verbringen zu können.