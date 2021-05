von sk

Der Ortsverband Bad Säckingen beendete Anfang Mai seine Unterstützung im städtischen Testzentrum und übergab die Leitung und Durchführung an das zivile Organisationsteam. Bei der Übergabe dankte der Ortsbeauftragte Stefan Prommersberger allen Helfern des Ortsverbandes für die flexible, disziplinierte und sehr menschliche Beteiligung, dem Zugführer des Ortsverbandes Bennedikt Kammerer und dem stellvertretenden Ortsbeauftragten Sherepreet Schwer für die ausgezeichnete Organisation und Planung. Ebenfalls wurde der Stadtverwaltung gedankt sowie den beteiligten Hilfsorganisationen für die reibungslose Unterstützung für den Pandemie-Einsatz, wie es in einer Pressmitteilung des THW heißt. Stefan Prommersberger lobte auch Bürgermeister Alexander Guhl für sein frühzeitiges Handeln. Voller Entschlossenheit und Tatkraft, weit vor vielen anderen Kommunen, sei ihm die Wichtigkeit eines Corona-Testzentrums für die Bevölkerung am Herzen gelegen.

Das Testzentrum als Hilfsmittel gegen die Corona-Pandemie konnte nur durch die unkomplizierten Freistellungen der Helfer durchgeführt werden. Hierfür bedankte sich der Ortsbeauftragte bei allen Arbeitgebern. Auch sei der große Dank, verbunden mit vielen positiven Begegnungen mit der Bevölkerung, nicht selbstverständlich. 30 Helfer des Ortsverbandes leisteten konstant über fast 2,5 Monate weit über 1500 Einsatzstunden, in denen täglich bis zu 210 Test durchgeführt wurden. Prommersberger würdigte die Hilfeleistung „wie ein Einsatz aus dem Lehrbuch“. Die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen wurden zeitnah umgesetzt, der Ablauf des Test-Zentrums konstant durchgeführt. Während dessen wurden Freiwillige geschult, sodass das Testzentrum an die zivile Bevölkerung übergeben werden konnte. Den freiwilligen Helfern wünschte er gutes Gelingen und dankte für ihr großes Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. Die Corona-Pandemie gehe als ein historischer Einsatz nach Hochwassereinsätzen und der Flüchtlingskrise, in die fast 70-jährige Geschichte des Ortsverbandes ein, so Prommersberger, der noch einen Blick auf weitere Einsätze in der Krisenzeit warf.

Waldbad und Logistikzentrum

Neben der Beteiligung am städtischen Testzentrum, erbaute der Ortsverband für das städtische Waldbad einen zweiten Ausstieg aus dem Thermalbecken, um das Schwimmbad unter den vorgegebenen Abstandsregeln öffnen zu können. Ebenfalls unterstützte das THW das Logistikzentrum des Landkreises Waldshut bei der Einlagerung und Verteilung von Schutzausstattungen und Desinfektionsmittel. Die Jugendgruppen des Ortsverbandes pflanzten kurz vor dem ersten Lockdown 1000 Bäume in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Stadtförster Gabriel Hieke. Genau wie auch andere Vereine stehe auch das THW vor großen Herausforderungen, da die Kontaktbeschränkungen keine Ausbildungen zulassen. Keiner wisse, wann der Start der Ausbildungen wieder beginnen könne, und ob durch die Online-Ausbildungen Helfer verloren gegangen sind. Pommersberger: „Das Ziel bleibt auch trotz der

Pandemie, qualitativ hochwertige Ausbildungen zu gestalten.“