Trotz eines bestehenden Hausverbotes wollte am Montagabend gegen 21 Uhr in Bad Säckingen ein Mann in einem Discounter einkaufen. An der Kasse wurde dem 22-jährigen deshalb aber das Bezahlen seiner Einkäufe verwehrt. Daraufhin packte er seine Waren und wollte den Markt damit verlassen. Eine resolute Verkäuferin stellte sich in den Weg und forderte den Mann auf, die Waren zurückzulassen. Dieser stieß die Verkäuferin zur Seite, trotzdem gelang es dem Mann aber nicht, an der Frau vorbeizukommen. Wutentbrannt warf er mehrere Behältnisse Energydrinks und eine Flasche Wodka auf den Boden. Diese ging dabei zu Bruch. Der Tatverdächtige entfernte sich, konnte aber in der Nähe von einer Polizeistreife gestellt werden.