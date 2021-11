von sk

Japankultur wird wieder gelebt. Nach langer Pause ist der Durst nach einem Lehrgang bei der Abteilung Aikido des Turnverein Bad Säckingen groß gewesen. Von 29. bis 31. Oktober waren Max Eriksson (6. Dan) aus Berlin und Julia Wagner (4. Dan) aus Hamburg der Einladung gefolgt. Sie haben einen zwar anstrengenden, aber sehr schönen und lehrreichen Lehrgang in Aikido und Waffentechniken mit Schwert und Stock abgehalten, schreibt die Aikido-Abteilung in einer Pressemitteilung.

Innehalten hieß es auch beim Lehrgang. | Bild: Stephan Molitor

Viele der Übungen davon werden laut der Mitteilung in den nächsten Trainingsstunden bestimmt beim Aikidotraining in Bad Säckingen wiederholt und vertieft. Aikido ist eine japanische Kampfkunst, in der es keine Verlierer gibt. Die Aikidokas respektieren den Partner und erlernen mit ihm körperliche Beweglichkeit, Selbstvertrauen und Kontrolle über Konfliktsituationen.