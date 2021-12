von sk

Passend zu Weihnachten sorgen The Golden Voices of Gospel am 27. Dezember im Gloria-Theater in Bad Säckingen für ein mitreißendes Musikerlebnis – das Motto heißt „Let‘s have Church tonight!“ Wien, Budapest, Florenz, Rom, Bukarest und viele mehr – die Liste der Städte, in denen The Golden Voices of Gospel schon gastierten, ist lang und lässt erahnen, dass ihre Musik Menschen auf der ganzen Welt berührt, heißt es in der Ankündigung des Gloria-Theaters Bad Säckingen.

Corona-Regeln und Karten Die Corona-Verordnung des Landes schreibt Folgendes vor: Es sind 50 Prozent der möglichen Besucherzahl zugelassen, maximal jedoch 750 Personen. Es gilt die 2G-Plus-Regel, also geimpft oder genesen plus tagesaktueller negativer Schnelltest eines Testzentrums. Karten gibt es im Gloria-­Theater, unter Telefon 07761/64 90, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet ( www.gloria­-theater.de ).

Auch in Deutschland feierten die Gospelsänger bereits große Erfolge, wie etwa bei ihrem Auftritt als Background-Chor des „King of Pop“ Michael Jackson in der Fernsehshow „Wetten Dass...?“. Diese und zahlreiche weitere TV-Auftritte, auch in der jüngeren Vergangenheit, machten die Formation weltbekannt und insbesondere den singenden Priester, Reverend Dwight Robson, zum Star in der Gospelszene, schreibt das Gloria-Theater weiter in der Pressemitteilung.

Wenn sie am Montag, 27. Dezember, nach langer Pause wieder im Gloria-Theater gastieren, werden auch beliebte Titel wie „O When The Saints“, „Glory Glory Hallelujah“, „Deep River“, „Go Down Moses“, „Motherless Child“, „He‘s Got The Whole World In His Hands“, „O Happy Day“ und viele andere Gospelklassiker zu hören sein.

„Klatscht in die Hände! Stampft mit den Füßen! Ruft Halleluja!“, wird es heißen. Unbeteiligt auf dem Sessel sitzen, das steht nicht auf dem Programm, wenn The Golden Voices of Gospel das Gloria-Theater mit ihren Harmonien und ihrem mitreißenden Gospelklang erfüllen. In New York sagt man: Lets have Church tonight! (Zu Deutsch: Lasst uns heute Abend Kirche feiern!) Die teils melancholischen, teils unwiderstehlich temperamentvollen Gospels und Spirituals dieses Chors gehen laut der Ankündigung unter die Haut. Unterstützung bekommen die kraftvollen Stimmen durch eine Rhythmusgruppe. Und doch sind es Kirchenlieder, die hier auf die Bühne kommen – so wie sie in den Gottesdiensten der Black Churches in den USA und in der Karibik üblich sind. „Diese Show ist nicht nur für Gospel-Fans ein Muss“, wird Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt in der Mitteilung zitiert.