Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 1000 komponierten Liedern, abertausenden euphorisierten Fans sowie einer über sechs Jahrzehnte andauernden Karriere war und bleibt Udo Jürgens einer der ganz Großen des Showbusiness. Diese Hommage an sein Leben und seine größten Hits nimmt das Publikum mit auf eine spritzige Reise durch das Schaffen des unvergessenen Entertainers. Am 2. Mai 2023 gastiert diese einzigartige Produktion im Gloria-Theater Bad Säckingen.

Die feinsinnige und temporeiche Hommage an den großen Udo Jürgens und sein phänomenales Werk bettet bekannte und immer wieder gern gehörte Hits sowie weniger bekannte Songperlen geschickt in einen erzählerischen Ablauf ein, der Udo Jürgens Leben und seine künstlerische Entwicklung nachvollziehbar macht. Neben einigem Vertrauten sind es dabei oft die eher unbekannten Lieder, die den Künstler in seiner Nachdenklichkeit und kritischen Haltung beleuchten. Auch Fehler und Lebenskrisen werden in „Udo Jürgens“ nicht ausgespart – und machen so den Menschen Udo Jürgens umso sympathischer. Herauskommt Unterhaltung mit Tiefgang – eine kreative Liebeserklärung an den Künstler und Menschen Udo Jürgens.

Das Duo Christian Mädler und Gudrun Schade – beide Udo-Jürgens-Kenner und -Fans – versteht es, die unvergesslichen Udo-Jürgens-Songs und die klugen Erzähltexte von Carsten Gerlitz charmant und originell darzubieten. Begleitet werden sie auf der Bühne von einer erstklassigen Live-Band, die den Udo-Jürgens-Sound mit neuem Glanz präsentiert. „Die Welt braucht Lieder“, schrieb Udo Jürgens. Recht hatte er: Wir brauchen dringend mehr Udo-Jürgens-Lieder in unserem Leben.

Und obwohl der leidenschaftliche Künstler im Dezember 2014 unerwartet von der Bühne des Lebens abtreten musste, bleiben uns seine wundervollen Kompositionen – und machen

ihn unsterblich. Die Hommage

„Udo Jürgens“ ist ein Muss für alle Udo-Fans und solche, die es noch werden wollen, schreibt das Team vom Gloria-Theater.

Veranstaltung und Vorverkauf: Dienstag, 02. Mai 2023, Showbeginn 20 Uhr, Eintrittspreise 50 bis 65 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft. Letzte einzelne Eintrittskarten im Gloria-­Theater, unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon +49 7761 6490 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.