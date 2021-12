von Susanne Eschbach

Alle wollen die Kreuzfahrt in den Orient. Bereits zahlreiche Gewinnspiellose liegen bereits im virtuellen Lostopf und warten alle darauf, als Gewinner beim großen Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, dem SÜDKURIER und dem Hochrhein Anzeiger und dem gezogen zu werden. Und immer noch darf mitgespielt werden. Wer noch bis Montag, 20. Dezember, seinen Einkauf in einem der am Gewinnspiel beteiligten Geschäfte in Bad Säckingen erledigt, bekommt eines der begehrten Rubbellose ausgehändigt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist. Für jeden Einkauf erhält man ein Los.

Rubbelt man das Feld frei, ist ein individueller einmaliger Code zu sehen. Unter „rubbellos.suedkurier.de“ kann man diesen Code in Verbindung mit der eigenen E-Mail-Adresse und seinem Namen im Internet eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Pro Woche kann jeder Teilnehmer 25 Lose aktivieren. Übergeben werden die Sachpreise dann voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres übergeben. Zu gewinnen gibt es in der inzwischen elften Ausgabe des großen Gewinnspiels Preise im Wert von über 20.000 Euro.

Büroleiterin Sonja Gruninger vom Reisebüro Bad Säckingen, Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen, die beiden Key-Account-Manager bei SK-ONE Hubert Metzler und Lisa Vogt sowie Andreas Gerber, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen (von links) organisieren das Gewinnspiel. | Bild: Susanne Eschbach

Der Hauptpreis ist eine Sieben-Nächte Kreuzfahrt mit TUI Cruises für zwei Personen nach Dubai und in den Oman im Gesamtwert von 5000 Euro. Gestiftet haben den Hauptpreis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus. Der Gewinner darf sich mit einer Begleitperson auf Dubai, Abu Dhabi, den Oman und Katar freuen. Dubai ist die Stadt, die Tradition und Moderne miteinander verbindet: Ultramoderne Wolkenkratzer, vielfältige Shoppingmöglichkeiten und die alten Viertel mit dem Gold- und Gewürzmarkt. In Abu Dhabi steht eine Wüstensafari oder eine Tour über die Formel-1-Strecke Yas Marina Circuit an. Weitere Sehenswürdigkeiten, wie die beiden portugiesischen Festungen Al Jalali und Mirani aus dem 16. Jahrhundert oder die große Sultans-Qabus-Moschee, gibt es zu besichtigen.

Zu dem Hauptpreis kommen 13 weitere Sachpreise hinzu und Gutscheine zu jeweils 50 und 100 Euro, die bereits in den wöchentlichen Zwischenverlosungen ausgegeben worden sind. Natürlich bleiben auch die in der Zwischenverlosung gezogenen Lose im Lostopf für die Hauptziehung der Sachpreise am Dienstag, 21. Dezember. Die teilnehmenden Geschäfte sind am Plakat „Weihnachtsgewinnspiel Bad Säckingen“ des SÜDKURIER Medienhauses und des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen erkennbar, die an Türen oder Schaufenstern der Geschäfte kleben. Alle teilnehmenden Firmen sind außerdem im Internet (www.suedkurier.de/weihnachten) ersichtlich. Bis Weihnachten erscheinen im SÜDKURIER und Hochrhein-Anzeiger Sonderseiten, hier werben alle teilnehmenden Geschäfte für ihr Angebot.

Mit dem großen Weihnachts-Gewinnspiel möchte sich der Einzelhandel in Bad Säckingen bei seinen Kunden auch dafür bedanken, dass sie ihre Weihnachtseinkäufe vor Ort erledigen.