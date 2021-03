von Susanne Eschbach

Eine bewegte Mittagspause haben rund 20 Mitarbeiter der Firmen Umicore, Geiger Textil und Suhner, hinter sich gebracht. Sie haben sich an der Aktion „Saubere Mittagspause“ im Gewerbegebiet von Bad Säckingen beteiligt. Die Idee dazu stammt von Alexander Barth von der Personalabteilung der Firma Umicore.

Etwa 20 Mitarbeiter der Firmen Umicore, Geiger Textil und Suhner beteiligten sich an der Müllsäuberung im Gewerbegebiet. | Bild: Susanne Eschbach

„Ich gehe viel Spazieren und egal wo ich bin, überall liegt Müll“, so Alexander Barth. Der Mitarbeiter der Firma Umicore habe sich selbst eine Müllzange zugelegt. „Bei jedem Spaziergang habe ich die Zange und einen Müllsack mit dabei“, so Barth. So ist die Idee entstanden, eine Müllsammelaktion der Unternehmen im Gewerbegebiet Trottäcker zu starten. „Wir waren sofort Feuer und Flamme“, sagt die Leiterin der Personalabteilung, Stefanie Dorsch. Doch nicht nur die Mitarbeiter von Umicore sollten sich auf freiwilliger Basis beteiligen, auch die Unternehmen in der Nachbarschaft wurden angeworben. Das Umweltreferat der Stadt mit Ralf Däubler, war ebenfalls erfreut über die Aktion, weshalb der Bauhof die Müllsäcke zur Verfügung gestellt und später auch den Müll abgeholt und fachgerecht entsorgt hat.

Wie nötig die Aktion im Gewerbegebiet war, zeigte sich bereits nach nur einer Stunde: Sechs Säcke mit Müll, ein Lattenrost und sogar ein Fernsehgerät fischten die Müllsammler aus den Wiesen und von den Wegen im Gewerbegebiet. „Das Problem ist halt, dass Müll in freier Natur noch mehr Müll nach sich zieht“, weiß Alexander Barth. Er hofft, dass diese Säuberungsaktion der Unternehmen im Trottäcker nicht einmalig war. Denn neben dem Effekt, etwas für die Umwelt zu tun, lernten sich die Mitarbeiter der verschiedenen Firmen auch untereinander besser kennen. „Das fördert den Teamspirit“, ist Stefanie Dorsch überzeugt. Außerdem habe man sich auch ausgiebig an der frischen Luft bewegt.