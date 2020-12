von Helmut Kohler

Nach der Statistik wäre bereits vor drei Jahren wieder eine weiße Weihnacht an der Reihe gewesen, denn für das Flachland in Deutschland kommen statistisch weiße Weihnachten mit einer messbaren Schneedecke an allen drei Tagen im Mittel alle fünf bis sieben Jahre vor. Aber wann hatten wir die letzte weiße Weihnacht in unserer Region? Das war im Jahr 2010. Damals gab es den kältesten Dezember seit 1969. Das würde bedeuten, dass nach neun grünen Weihnachten dieses Jahr wieder eine weiße Weihnacht an der Reihe wäre, aber leider hält sich das Wetter nicht an die Statistik.

Die Statistik für den Hochrhein der vergangenen 23 Jahre Drei Weihnachtstage mit Schnee 2001 mit drei Zentimetern, 2010 mit 16 Zentimetern Zwei Weihnachtstage mit Schnee 2007 mit zwei Zentimetern und 2008 mit sechs Zentimetern Ein Weihnachtstag mit Schnee 2004 mit vier Zentimetern Schnee zwischen den Jahren Häufig kam der Winter mit Frost und Schnee zwischen Weihnachten und Neujahr zurück: 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 (mit Eisregen), 2008 (mit Eisregen) 2010, 2014 und 2017. Die wärmste Weihnachtstemperatur am 25. Dezember 2015 mit 13,4 Grad Celsius Die kälteste Weihnachtstemperatur am 24. Dezember 2001 mit minus 15,7 Grad Celsius

Nachdem es in Bad Säckingen pünktlich zum meteorologischen Winteranfang mit einer acht Zentimeter hohen Schneedecke schon ein gewünschtes Weihnachtswetter gab, stellt sich die Frage, ob es auch zu Weihnachten solch ein Winterwetter gibt. Nach den aktuellen Vorhersagen herrscht bis Heiligabend windiges, feuchtes und für die Jahreszeit viel zu warmes Frühlings-Winterwetter.

In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag stellt die Wetterlage um. Mit einer auf Nord drehenden Luftströmung gehen die Temperaturen in den Keller. Bis in die tiefen Lagen ist mit Schnee- oder Schneeregen zu rechnen. Ob es in den Niederungen zu einer leichten Schneedecke reicht, bleibt abzuwarten. Auf dem Hotzenwald wird es ziemlich sicher weiß. Die nachfolgenden Tage bleibt das Winterwetter mit Nachtfrösten und Tagestemperaturen um null Grad erhalten, aber es sind keine weiteren Niederschläge zu erwarten.

Die Erinnerung

Sollte sich in den Niederungen keine Schneedecke bilden, bleibt es vorerst nur die wehmütige Erinnerung an Weihnachten 2010, als wir die gesamte Weihnachtszeit über eine Schneedecke von 16 Zentimetern hatten und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bei Dauerfrost und strahlendem Sonnenschein Bilderbuch-Weihnachtswetter genießen konnten.