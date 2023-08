Herr Kaiser, wie kommt Ihre Gemeinde gut durch die Urlaubszeit?

Eine Gemeinde kann natürlich keine Betriebsferien machen, die Arbeit geht weiter. Gerade während der Urlaubszeit ist in allen Bereichen eine gute Absprache ganz wichtig, um alles am Laufen zu halten. Im Rathaus gibt es klare Vertretungsregeln, damit immer jemand ansprechbar ist. Das ist gerade in Hinblick auf die zahlreichen Baumaßnahmen in Häusern von Bedeutung. Und auch für den Einwohner sind wir da, denn Bürgernähe spielt bei uns eine große Rolle. Und die Bürger akzeptieren auch, wenn urlaubsbedingt das eine oder andere etwas länger dauert oder ein Mitarbeiter mal nicht vor Ort ist. Schwierig wird es allerdings, wenn der Vertreter krank wird. Aber auch dann finden wir eine Lösung.

Und wie sieht es im Bauhof aus?

Auch hier ist dafür gesorgt, dass alles weiterläuft. In Sachen Wasser und Abwasser steht im Falle eines Falles rund um die Uhr jemand bereit, Blumen werden gegossen und natürlich werden auch Bestattungen durchgeführt.

In einer Gemeinde stehen immer wieder Entscheidungen des Gemeinderates an. Gibt es für die Sitzungen des Gremiums eine Sommerpause?

Grundsätzlich nicht, denn wir sind bemüht, auch in der Ferienzeit wie gewohnt unsere Sitzungen alle drei Wochen abzuhalten. Die für die kommende Woche geplante Sitzung musste allerdings abgesagt werden, da einige Gemeinderäte verhindert oder bei einzelnen Tagesordnungspunkten möglicherweise befangen sind, sodass die Beschlussfähigkeit des Gremiums nicht gesichert ist.