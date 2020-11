von Susanne Schleinzer-Bilal

120 Tagessätze zu je 10 Euro wegen tätlichem Angriff, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung in zwei Fällen lautete das Urteil gegen einen 38-jährigen Mann. 100 Tagessätze zu je 10 Euro bekam die 41-jährige Ehefrau des angeklagten Mannes von Richterin Ulrike Götz aufgebrummt wegen tätlichem Angriff, vorsätzlicher Körperverletzung , Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung in zwei Fällen.

Die Reaktion

Damit war die Richterin dem Vorschlag des Staatsanwalts Michael Blozik gefolgt, der ebenfalls 120 Tagessätze zu 10 Euro für den Ehemann und 100 für die Ehefrau gefordert hatte. Beide Angeklagten sind außerdem vorbestraft. Das angeklagte Ehepaar indes hatte lautstark gegen das verkündete Urteil protestiert, seinerseits Schadensersatz für die ungerechte Behandlung gefordert und angekündigt gegen das Urteil vorzugehen.

Was war geschehen?

Im Mai dieses Jahres war eine Spaziergängerin auf lautes Geschrei aus einem Wohnhaus aufmerksam geworden. Die darauf eingetroffenen Polizeibeamten hatten den Angeklagten , der ihnen die Haustür geöffnet hatte, mit einer Verletzung an der Hand vorgefunden. Auf die Aufforderung, sich vor den Beamten auszuweisen, habe sich dieser an den Beamten vorbeigeschoben und wollte weitergehen. Der Beamte, der ihn dann an der Schulter festhielt, war nur knapp einem Faustschlag des Angeklagten entgangen, der ihn dann auf italienisch beschimpfte, so die Anklage. Die Beamten hatten ihn laut der Anklage dann auf den Boden gedrückt und ihm Handschellen angelegt.

Die Frau

Inzwischen war auch die aufgebrachte Ehefrau, die die Szene aus dem Fenster beobachtet hatte, auf der Bildfläche erschienen und hatte einen der Polizisten an der Schutzweste gezogen, damit er von ihrem Mann abließe. Dann drehte sie sich um und verpasste einem der Polizeibeamten eine Ohrfeige. Nachdem sie sich wieder in das Gebäude zurückgezogen hatte, versah auch sie die Beamten mit Schimpfworten.

Der Angeklagte stellte dann seine Version dar

Die Beamten hätten ihn sofort zu Boden gezerrt, einer habe sein Knie auf seinen Hals gedrückt, sodass er nicht mehr atmen konnte. Er habe dann um Hilfe geschrien, was seine Frau auf den Plan gerufen habe. Er habe die Beamten nicht angegriffen, da er schließlich gefesselt gewesen sei. Er habe sich nur befreien wollen. Im übrigen habe er nur seinen Geldbeutel suchen wollen, den er verloren habe und in einem nahe gelegenen Imbiss vermutete. Von dem Eingreifen der Polizisten habe er Schürfwunden am Knie, an den Armen und im Gesicht davongetragen. Die Ehefrau bestätigte die Aussage ihres Mannes. Sie habe nicht verstanden, warum die Polizisten so gehandelt hätten. Sie habe niemanden geohrfeigt, sei vielmehr gar nicht in der Nähe der Beamten gewesen.

Der Nachbar

Ein Nachbar erklärte als Zeuge, die Polizei gehe ein und aus in dem Haus. Dabei seien die Beamten immer fair gewesen, niemand habe den Mann am Hals gepackt. Die Frau habe sich später lautstark aufgeführt, erklärte der Zeuge, während der Angeklagte den „sterbenden Schwan“ markiert habe und gesagt, er wolle sterben. Es habe erst Ruhe gegeben, als Verstärkung gekommen war.

Die Beamten

Beide Polizeibeamten, die nacheinander als Zeugen geladen waren, bestätigten die Tatvorwürfe. Sie erklärten, sie seien von einer Passantin an den Tatort gerufen worden. Sie hätten den Angeklagten als extrem aufbrausend erlebt. Er sei weggelaufen und wollte sie schlagen. Den einen Beamten habe er dann auch angespuckt, die Frau habe einen von ihnen geohrfeigt.

Das Urteil

Die Vorfälle hätten sich bestätigt, erklärte Blozik. Zugunsten des Angeklagten könne er nichts sagen, zulasten die Vorstrafen, die ebenfalls bei der Ehefrau zu Buche schlügen. Auch die vorsitzende Richterin bestätigte die Tatvorwürfe. Die Polizeibeamten seien im Recht gewesen, hätten die Personalien verlangen dürfen. Der Angeklagte sei „vollkommen ausgetickt“. „Sie können froh sein, dass Sie diese Geldstrafe bekommen haben“, wandte sich die Richterin an das Paar.