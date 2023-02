An vielen Stellen in der Gemeinde sieht man sie: Die 13 Mitarbeiter des Gemeindebauhofes erledigen das ganze Jahr über eine Fülle von Arbeiten. Bauhofleiter Axel Schmidt verschaffte dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Überblick. Gemeindestraßen, Wald- und Feldwege, der Friedhof, das Rathaus, Gewässer und Brücken, die Wasserversorgung, touristische Einrichtungen, Kindergarten und Grundschule sowie auch die gemeindeeigenen Skilifte gehören zum Aufgabengebiet.

„Es war ein energiereiches Jahr“, sagte Schmidt. Etliche größere Arbeiten hatte sich das Team vorgenommen, etwa 60 Prozent habe man tatsächlich auch umsetzen können. So habe man beispielsweise für den Stromnetzbetreiber, der die Straßenbeleuchtung betreut, Gehwege geöffnet, damit Straßenlampen repariert werden können. Für den Winter müssen verschiedene Verkehrsschilder, Netze an den Skiliften oder Schneezieler aufgebaut werden – und im Frühjahr werden diese Dinge dann auch alle wieder abgebaut und eingelagert.

Mulch- und Mäharbeiten entlang der Straßen und Wege, das Ausbessern von Räumschäden oder das wiederholte Leeren von Straßenabläufen gehören unter anderem zu den jährlich anstehenden Arbeiten. Und wenn ein besonderes Ereignis eintritt, etwa ein Starkregen, müsse man eben auch vom Plan abweichen und zum Beispiel die Straßen mit Hilfe des Radladers Straßen von Schwemmrückständen befreien. Nicht für alle Arbeiten verfügt der Bauhof über eigene Geräte, für das Kehren der Straßen werde zum Beispiel ein Fahrzeug geliehen.

Vieles passiert auch weit ab von allen Blicken: Am Spießhorn legten die Bauhofmitarbeiter etwa eine neu Rückegasse an, damit das viele Käferholz aus dem Wald geholt werden konnte. Allein ungefähr zwei Wochen waren Mitarbeiter 2022 damit beschäftigt, circa acht Kilometer Wald- und Feldwege freizuschneiden.

Bei Beerdigungen sind Gemeindearbeiter unter anderem als Sargträger tätig, viel zu tun gibt es jedoch auch sonst: Ein weiterer Teil der Friedhofsmauer wurde unter anderem saniert oder die Barrierefreiheit rund um Urnengräber und Urnenstelen hergestellt. Viel zu tun gab es im vergangenen Jahr auch im Rathaus, sagte Schmidt. Das frühere Sitzungszimmer sei zum Beispiel zu Büros umgebaut und auch die neue Schallschutzdecke mit neuer Beleuchtung im neuen Sitzungszimmer montiert worden. Auf der Liste der erledigten Arbeiten stehen aber noch viele weitere Punkte, zum Beispiel der Einbau von zehn Dachfenstern im Gebäude des Zeltplatzes, die Sanierung der Duschen im Campinggebäude oder die Überarbeitung der Elektroinstallation des Bauhofs. 22 Rohrbrüche waren 2022 zu reparieren.

Zugute kommt die Arbeit des Bauhof Einheimischen und Gästen: 30 Meter Stege wurden im Zauberwald instand gesetzt und auch ein Podest mit Wasserlauf und neuem Wasserrad installiert. Wie jedes Jahr ersetze der Bauhof 30 der über 300 in der Gemeinde und den Wäldern aufgestellten Bänke, montierte ein Sonnensegel im Kindergarten, tauschte Rollenbatterien an einem Skilift aus, richtete die Skiliftkasse ein, transportierte Wasser zur Krunkelbachhütte und zum Zeltplatz Wacht, wartete die eigenen Maschinen und erledigte viele Arbeiten mehr, sagte Schmidt.

Viele Arbeitsstunden kommen so im Laufe des Jahres zusammen, alleine 140 waren es für die Beschneiung der Skipisten. Spitzenreiter ist die Wasserversorgung mit 2133 Arbeitsstunden.

Der Bernauer Bauhof sei im Verhältnis zur Gemeindegröße ungewöhnlich groß, sagte Bürgermeister Alexander Schönemann. 13 Mitarbeiter auf rund elf Vollzeitstellen werden dort beschäftigt. Allerdings sei auch die Aufgabenbreite im Vergleich zu anderen Kommunen sehr groß, betonte er und ergänzte: „Unser Bauhof macht wirklich viel.“