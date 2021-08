von Susanne Schleinzer-Bilal

Der Strafbefehl hatte sich auf 4000 Euro belaufen, der Tatvorwurf war Verleumdung. Dieser wurde während der Verhandlung in üble Nachrede umgewandelt. Im Raum stand auch eine Einstellung des Verfahrens, was die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Celestine Kauffmann, abgelehnt hatte, weil sie die Gegenseite hören wollte.

Die Strafzumessung

Richter Rupert Stork verurteilte den 48-jährigen Angeklagten wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 100 Euro. Auch Verteidigerin Annette Scharfenberg hatte für eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Euro plädiert, Celestine Kauffmann blieb dagegen bei den 4000 Euro, die bereits im Strafbefehl veranschlagt worden waren.

Der Vorwurf

Wesentlicher Bestandteil des Tatvorwurfs war die Tatsache, dass der 48-jährige eine E-Mail an den Arbeitgeber seiner ehemaligen Lebensgefährtin geschickt hatte, in der er sie bezichtigt hatte, ihrem Liebhaber Aufträge zugeschanzt zu haben. Der Arbeitgeber solle die Sache doch bitte überprüfen. Später hatte er die E-Mail dann beim Arbeitgeber widerrufen. Der in Frage kommende Auftrag sei sowieso schon vergeben gewesen.

Die Aussage des Angeklagten

Der 48-Jährige gab an, damals in einer schwierigen emotionalen Lage gewesen zu sein. Er habe durch Zufall auf ihrem Tablet Liebesschwüre eines anderen Mannes gefunden. Es stellte sich dann heraus, dass seine damalige Lebensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind habe und mit der die Beziehung schon immer schwierig gewesen sei, seit Längerem einen Liebhaber hatte. Diese Erkenntnis habe ihn völlig aus der Bahn geworfen. Er sei wütend und verletzt gewesen. Eigentlich habe er nur erreichen wollen, dass die Beiden ihre berufliche Beziehung, die sie bis jetzt gehabt hätten, beenden müssten. Der Arbeitgeber sei der Sache nachgegangen und habe keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die betreffenden E-Mails habe er inzwischen gelöscht. Das Ganze habe ihm selbst dann auch leid getan.

Die Plädoyers

Der Tatbestand der üblen Nachrede sei erfüllt. Der Angeklagte habe die Integrität der damaligen Lebensgefährtin angezweifelt. Sie bleibe bei der Geldstrafe aus dem Strafbefehl, erklärte Staatsanwältin Celestine Kauffmann. Hier gehe es nicht um Verleumdung, sondern um üble Nachrede, sagte hingegen Verteidigerin Annette Scharfenberg. Ihr Mandant sei wirklich davon ausgegangen, dass die damalige Lebensgefährtin ihrem Geliebten einen Vorteil verschaffen wollte. Er habe nur gesagt, man solle das überprüfen. Vielleicht habe der Arbeitgeber etwas anderes hineingelesen. Der 48-Jährige sei damals in einem emotionalen Ausnahmezustand gewesen, er wollte nur die geschäftliche Beziehung zwischen den Beiden unterbinden.

Das Urteil

„Die E-Mail hat einen konkreten Vorwurf enthalten mit dem Ziel, die Beiden auseinanderzubringen“, merkte der vorsitzende Richter Rupert Stork an. Es habe sich nicht nur um die Bitte um eine Überprüfung gehandelt. Der Angeklagte habe dann gemerkt, dass er zu weit gegangen war und die E-Mail widerrufen. Der damaligen Lebensgefährtin sei allerdings durch die E-Mail kein Nachteil entstanden. Der 48-Jährige sei damals emotional belastet gewesen, E-Mails könne man aber eben nicht zurücknehmen, nur widerrufen, ergänzte der Richter.