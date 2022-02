von sk

Übungspuppe sorgt für realen Einsatz

Eine zu früh platzierte Puppe, die für eine Jugendübung vorgesehen war, hat am Samstagmittag in Bad Säckingen für große Aufregung gesorgt und ein reales Einsatzgeschehen ausgelöst. Gegen 13.30 Uhr war laut Darstellung der Polizei eine leblose Person bei einem Felsen am Bergsee gemeldet worden.

Als sich die Rettungskräfte der Person näherten, erkannten sie eine Schaumstoffpuppe in ihr. Diese war dort für eine am Nachmittag geplante Jugendübung platziert worden.

Zwei Diebstähle auf Parkplatz vor Einkaufszentrum

Zwei Diebstähle auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen wurden der Polizei am Samstag gemeldet. Am Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, hielt sich dort eine 84 Jahre alte Frau an ihrem nicht verschlossenen Auto auf und wartete auf ihren Ehemann.

Sie sah, wie jemand Münzgeld verlor und half diesem hilflos wirkenden Mann beim Aufsammeln der Münzen. Zu Hause bemerkte sie dann, dass die Handtasche, die im Kofferraum lag, weg war. Möglicherweise wurde die Seniorin gezielt abgelenkt. Eine Personenbeschreibung konnte sie nicht abgeben.

Zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr wurde ebenfalls auf dem Parkplatz aus einem VW Touran zwei Tablets entwendet. Aufbruchspuren waren am Auto keine vorhanden.

Betrunkener Autofahrer wird handgreiflich

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Sonntagabend in Görwihl, hat ein alkoholisierter Mann nach einem Polizeibeamten getreten und sich massiv gewehrt.

Gegen den 44 Jahre alten Mann bestand der Verdacht, dass er nach einem Streit betrunken davongefahren war, so die Polizei. Zuhause konnte der Tatverdächtige angetroffen werden.

Er schien deutlich alkoholisiert und verweigerte jegliche Mitwirkung. Gegen die angeordnete Blutentnahme setzte er sich zur Wehr, wurde beleidigend und versetzte einem Polizisten einen Fußtritt.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren nötig, um den Mann zu bändigen. Um eine Blutentnahme kam er trotzdem nicht herum. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Mann nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen.