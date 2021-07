Bad Säckingen vor 1 Stunde

Eine 46-Jährige aus Bad Säckingen begeht Betrug in einer Notlage

Eine alleinerziehende Mutter bietet dreimal einen Topf im Internet zum Verkauf an, den sie nicht hat, um Geld für die Miete zu bekommen, und überweist es am Monatsende zurück. Das Verfahren am Amtsgericht Bad Säckingen wird gegen eine Geldauflage eingestellt.