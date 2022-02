von sk

Innerhalb eines einwöchigen Tatzeitraums ist in ein Reihenhaus in der Purkerdorfer Straße in Bad Säckingen eingebrochen worden. Am Montag, 31. Januar, wurde der Einbruch entdeckt. Über eine Terrassentüre waren Unbekannte in das Haus gewaltsam eingedrungen und hatten die Räumlichkeiten durchsucht. Eine noch nicht genau bestimmbare Anzahl von Schmuckstücke wurde gestohlen. Wer in der vergangenen Woche (Montag bis Montag) verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen zu melden (Kontakt 07741 8316-0).