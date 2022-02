von sk

Es muss laut Polizei am Sonntagabend, 6. Februar 2022, zwischen 17.30 Uhr und 22.10 Uhr, gewesen sein, als in ein Autohaus „Am Buchrain“ in Bad Säckingen eingebrochen wurden. Die Eingangstüre zum Autohaus wurde nach Polizeiangaben aufgehebelt. Ein Tresor sei komplett mitgenommen worden. Darin befanden sich jedoch ausschließlich Schriftstücke, so die Polizei. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.