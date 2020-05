von sk

Das Nova-Park-Event geht in die zweite Runde: Am 23. Mai ab 18 Uhr sendet es zum zweiten Mal und bringt die Bühne zum Beben und den Nachthimmel zum Glühen, schreibt der Organisator Vano Soleymani von Nova Event Agentur & Technik in der Ankündigung. An einem spannenden und neuen Ort erschaffen die Macher von Nova-Park-Event demnach echtes Konzertfeeling mit bester Veranstaltungstechnik und einem professionellen Team. „Künstlern eine Bühne geben und dabei das Bewusstsein für all diejenigen zu schärfen, die noch immer stark von den Auswirkungen von Corona betroffen sind.“ Das sei ein Anliegen von Vano Soleymani.

„Wir fordern die Region auf, zusammenzuhalten und sich füreinander stark zu machen. Dafür wollen wir an diesem Abend ein zusätzliches Zeichen setzen.“ Ein live moderiertes und abwechslungsreiches Programm erwarte die Zuschauer. Mit dabei ist Foodartist Daniele Maula aus Maulburg. Er wird grillen. Die Zuschauer können mitmachen. Das Rezept wird einige Tage zuvor im Internet (www.novaparkevent.com) veröffentlicht. Bands aus Rock und Pop, wie Acoustic Rebelz, Anna Lu und Sommerwind aus Bad Säckingen sorgen für Untermalung. Die Danceacademy MFL aus Bad Säckingen rundet neben einer Talkrunde mit Personen aus Politik und Wirtschaft das Programm ab. „DJ Matze von baden.fm wird uns nicht nur mit Clubsound in die späten Abendstunden führen, sondern auch mit Kerstin Bähr durch das Programm begleiten.“

Die Onlineübertragung wird vorab und auch im Nachgang medial über Facebook begleitet. Aber auch wer kein Facebook hat, könne problemlos dabei sein. Alle Informationen zum Programm und den Streaminglinks finden Interessierte im Internet (www.novaparkevent.com).