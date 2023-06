Bei der Hauptversammlung der Narrenclique Ripplinger Wildsäu bestätigten die Mitglieder einstimmig den Vorsitzenden Stefan Lütte für weitere zwei Jahre in seinem Amt. Ebenso wird die Kassiererin Nadine Wetzel weiterhin die Finanzen verwalten. Jan Bächle, bisher Michael Weißenberger, ist künftig als zweiter Beisitzer für die internen Veranstaltungen des Vereins zuständig. Die Kasse werden Maximilian Süßlin und Salvatore Visconti prüfen.

Als Vertreter des Ortschaftsrates bezeichnete Thomas Fischer die Narrenclique als wichtigen Pfeiler im Ort. Er bedankte sich für deren Mitwirken bei den verschiedensten Aktivitäten im Dorf. Fischer und Ortschaftsrat Rolf Joist gaben Anregungen zur Förderung des Vereinswesens. Dazu zählten sie, neu zugezogene Bewohner für die örtlichen Vereine zu begeistern.

Ehrungen sind für den Vorstand eine erfreuliche Angelegenheit. So konnte der stellvertretende Vorsitzende Simon Witulski die Vorstandskollegen Jan Bächle für elf Jahre sowie Stefan Lütte für 22-jährige Vereinszugehörigkeit auszeichnen. Mit Janis Wetzel, Peter Eschbach, Markus Braun und Mirco Kiefer konnte der Vorsitzende Stefan Lütte vier Frischlinge (neue Mitglieder) begrüßen. Bis zur vollwertigen Mitgliedschaft müssen sie zuerst erfolgreich ein Probejahr absolvieren.

Obwohl die letzte Hauptversammlung im Dezember letzten Jahres stattfand, hatte die Narrenclique in den vergangenen sechs Monaten ein interessantes Vereinsprogramm. „Die Fasnacht in diesem Jahr war zwar kurz, aber toll und mit intensiven Veranstaltungen“, berichteten der Vorsitzende Stefan Lütte und Schriftführer Leon Kiefer. Dazu gehörten das Stellen des Narrenbaumes, die Teilnahme am Fasnachtsfeuer sowie der traditionelle Kindernachmittag. Außerhalb des Dorfes standen beispielsweise das Guggentreffen in Oberwihl sowie die Buurefasnacht in Hauingen auf dem Narrenfahrplan. Als fester Termin steht als Ausflug das Hüttenwochenende vom 17. bis 19. November in Todtmoos fest.