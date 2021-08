Der 50 Mitglieder umfassende Freundeskreis Bad Säckingen-Purkersdorf feierte am Freitagabend im Vereinsheim des Fischereivereins sein 25-jähriges Bestehen. Auch eine Delegation aus Purkersdorf feierten mit.

Vor allem den Obmann des 77 Mitglieder zählenden Freundeskreises Purkersdorf-Bad Säckingen, Raimund Boltz, und seinen Stellvertreter Markus Wolkerstorfer, die gerne die Reise von Purkersdorf in der Nähe von Wien, angetreten haben, begrüßte der Bad Säckinger Vereinsvorsitzende Klaus Kummle mit Begeisterung. Denn schließlich ist das Jubiläum beidseits ein feierlicher Anlass.

Dabei geht die Freundschaft zwischen beiden Städten ja noch viel weiter zurück, wie Kummle in seinem Rückblick darstellte: Schon vor 48 Jahren im Jahre 1973 begann die Städtepartnerschaft zwischen Bad Säckingen und Purkersdorf. Der erste Vorsitzende in Bad Säckingen war Manfred Jäger, gefolgt von Christian Müller und Klaus Kummle, während in Purkersdorf Franz Findeis der erste Obmann war. Ihm folgten Bernd Sykora und Raimund Boltz. Der Besuch von Delegationen der Partnerstadt bei allen wichtigen Festivitäten und Anlässen vor Ort, trugen zur Vertiefung der Freundschaften bei. Derzeit stoppt die Corona-Pandemie solche Treffen. Doch dass das jetzige Treffen unter Einhaltung der Corona-Vorschriften stattfinden kann, zeigt, dass es wieder aufwärts geht.

Auch Raimund Boltz bedauerte, dass wegen Corona sowohl in Bad Säckingen, als auch in Purkersdorf viele Anlässe abgesagt werden mussten. An Klaus Kummle gewandt erklärte er: „Wir kennen uns schon 40 Jahre und sind dadurch die besten Freunde geworden.“ Mit einem Gastgeschenk bedankte er sich für die Einladung und wünschte sich weitere 25 Jahre enge Zusammenarbeit. Klaus Kummle überreichte ihm im Gegenzug einen Zinnteller.