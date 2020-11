von Harald Schwarz

Bei der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule Bad Säckingen war es – will man in der Musikersprache bleiben – einen Tusch wert: Die Jugendmusikschule hat im vergangenen Haushaltsjahr entgegen der Erwartungen ein Plus erwirtschaftet. Stadtkämmerin Bettina Huber, die geschäftsführend auch den Zweckverband leitet, hatte mit einem Minus von 71.000 Euro gerechnet, abgerechnet wurde nun aber mit einem Überschuss von 24.000 Euro.

Die Verbandsversammlung freute es. Die Elternbeiträge bleiben auf dem gleichen Niveau bis 2022. Den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden Bad Säckingen, Herrischried, Laufenburg, Murg, Rickenbach und Wehr wird es wie Musik in den Ohren klingen: Auch die Umlagen bleiben konstant. Umlagen sind jene Gelder, mit denen die Mitgliedsgemeinden die Jugendmusikschule jedes Jahr mitfinanzieren. Erhöhungen sind hier erst 2023 geplant.

Auch der Zahlungsmittelbestand der Jugendmusikschule hat sich im vergangenen Haushaltsjahr auf rund 223.000 Euro erhöht. Gegenüber dem Anfangsbestand von rund 150.000 war das eine satte Bestandssteigerung. Zahlungsmittelbestand sind schnell verfügbare Gelder, gewissermaßen das, was man an Guthaben für den laufenden Zahlungsverkehr zur Verfügung hat. „Mit diesem Bestand an Zahlungsmitteln sind wir gut aufgestellt“, sagte dazu Bettina Huber.

Ausblick

Für das nächste Haushaltsjahr rechnet Bettina Huber ebenfalls wieder eher vorsichtig. Sie geht von einem Verlust von 96.000 Euro aus. „Bei den Rücklagen von mehr als 160.000 Euro wäre das verkraftbar“, sagte sie. Die Rücklagen sind quasi das Sparschwein, also jene Gelder, die für schlechtere Zeiten beiseite gelegt wurden.

Einige weitere Eckzahlen aus dem Haushaltsplan der Jugendmusikschule für nächstes Jahr: Bei den Erträgen sind als wichtigste Posten Unterrichtsentgelte von Musikschülern in Höhe von 605.000 Euro kalkuliert, an Umlagen werden die Mitgliedsgemeinden 390.000 Euro beisteuern, vom Land Baden-Württemberg gibt es eine jährliche Zuweisung von 120.000 Euro. Bei den Aufwendungen schlägt vor allem der Personalaufwand mit 1,12 Millionen Euro zu Buche.