von Susanne Eschbach

Der Schulcampus der Akademie für Gesundheitsberufe nimmt weitere Formen an. Nach nur einer einjährigen Bauzeit ist das Appartementhaus mit 17 Wohnungen im Schöpfebachtal fertiggestellt und auch schon bezogen worden.

„Wir haben noch profitiert vom Zuschuss aus dem Förderprogramm KfW55“, freut sich der kaufmännische Geschäftsführer Günther Nufer. Insgesamt rund zwei Millionen Euro hat der dreigeschossige Bau mit der Außenanlage gekostet. Alle 17 Wohnungen, davon fünf rollstuhlgerechte Wohnungen, sind komplett möbliert und mit einer voll ausgestatteten Küche versehen. Außerdem verfügt jede Wohnung in der Größe von jeweils 30 Quadratmetern über einen Balkon und auf jedem Stockwerk stehen Waschmaschinen zur Verfügung. Das Haus ist in Holzbauweise erstellt worden und wird per Fernwärme beheizt. Insgesamt 17 Firmen, ausschließlich aus der Region, waren an dem Bau beteiligt.

Die Akademie Die Akademie für Gesundheitsberufe in Bad Säckingen bietet Aus- und Fortbildungen an, in Physiotherapie, Ergotherapie sowie die Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister. Für die physiotherapeutische Ausbildung steht auch ein Bachelorstudiengang offen, seit Oktober auch der Master. Kontakt: Sekretariat und Schulleitungen, E-Mail unter info@pt-schule.com; telefonisch von Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr unter der Nummer 07761/941 10. Weitere Infos auch im Internet (www.akademie-gfb.de).

Bereits seit November des vergangenen Jahres sind alle 17 Wohnungen vermietet. „Trotzdem ist die Nachfrage weiter groß“, erklärt Nufer. Der kaufmännische Geschäftsführer ist sich sicher: „Das Appartementhaus ist ein wichtige Baustein für die Studenten in den Gesundheitsberufen“.

Alle 17 Wohnungen haben eine Größe von 30 Quadratmetern und sind komplett möbliert. Fünf Wohnungen sind rollstuhlgerecht ausgebaut. | Bild: Susanne Eschbach

Im März 2021 hat der Spatenstich stattgefunden und bereits im November war das neue Wohngebäude direkt neben der Ergotherapieschule im Schöpfebachtal fertiggestellt. Das Gebäude soll künftig den Schülern und Studenten der Gesundheitsschulen zur Verfügung stehen. „Trotz erheblicher Schwierigkeiten durch Lieferengpässe haben es die Firma Isartaler Holzhaus und die beteiligten Firmen geschafft, das Gebäude in Rekordzeit zu erstellen“, freut sich Günther Nufer. Jede Wohnung hat einen eigenen Investor gefunden, die aber alle wieder von den Gesundheitsschulen angemietet worden sind. „So ist es uns möglich, jede Wohnung wieder zu günstigen Konditionen an die Studenten zu vermieten“, so Nufer weiter. Denn die Schüler und Studenten kommen nicht nur aus Bad Säckingen, sondern aus ganz Deutschland und der benachbarten Schweiz. Vermietet werden die Appartements ausschließlich an Studierende und Dozierende der Akademie.