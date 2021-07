von Susanne Schleinzer-Bilal

Richter Rupert Stork hat eine 45-Jährige, die bereits in der Vergangenheit straffällig geworden war, wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, in Tateinheit mit tätlichem Angriff , Bedrohung und Körperverletzung gegenüber Polizeibeamten unter Einbezug einer Strafe von Februar 2020 zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zur Seite gestellt werden solle ihr ein Bewährungshelfer.

Die Plädoyers

Verteidiger Patrick Steiger hatte den Einspruch auf die Rechtsfolgen beschränkt. Die Angeklagte war zu einer Zahlung von 7500 Euro aufgefordert worden. Da seine Mandantin HartzIV –Empfängerin sei und Schulden habe, könne sie das Geld unmöglich aufbringen, führte Steiger an. Er plädiere für eine Bewährungsstrafe von acht Monaten und einer Geldauflage von 500 Euro oder alternativ Arbeitsstunden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Bernecker hatte ebenfalls für eine Bewährungsstrafe von acht Monaten plädiert.

Der Vorfall

Die 45-Jährige soll im Dezember 2020 gegen eine unter ihr wohnende Nachbarin in Bad Säckingen gewütet haben, die sie gebeten hatte, ihre Musik leiser zu stellen. Sie sei zu der Nachbarin gegangen, habe mit der Faust gegen deren Tür gehämmert, sie mit Schimpfworten belegt und ihr gedroht, sie bei nochmaligem Auftauchen bei ihr umzubringen. Dann sei sie bei der Nachbarin eingedrungen und die Frau am Hals gepackt. Beide hätten auf dem Boden gerauft. Die alarmierte Polizei habe der Angeklagten angedroht, sie in Gewahrsam zu nehmen. Die 45-Jährige sei später wieder bei der Nachbarin vor der Tür gestanden. Diese hatte Angst bekommen und um Polizeieinsatz gebeten.

Zeugenaussagen

Die Polizeikommissaranwärterin, die damals vor Ort war, sagte als Zeugin aus. Sie hätten die 45-Jährige auf ihrem Bett liegend gefunden. Sie habe sich vehement gesträubt, mitzugehen. Sie sei stark betrunken gewesen, habe die Anweisungen der Beamten nicht verstanden und unter Stimmungsschwankungen gelitten. Man habe ihr Handschellen angelegt und sie aus der Wohnung geführt. Auf der Treppe habe die 45-Jährige ihr mit dem Knie einen Tritt vor die Brust gegeben, im Streifenwagen sei sie auf das Übelste beleidigt worden. Der zweite Beamte, der damals vor Ort war, bestätigte die Aussage.

Das Strafmaß

Die Staatsanwaltschaft gestand der 45-Jährigen wegen des Alkoholkonsums eine verminderte Schuldfähigkeit zu, dennoch hätte der Tritt gegen eine Polizeibeamtin eine gewisse Gefährlichkeit gehabt. Die Polizistin hätte stürzen und sich schwer verletzen können. Er sehe aber, da die anderen Taten eine Weile zurücklägen, eine positive Sozialprognose. Seine Mandantin habe randaliert und müsse sich dafür verantworten, erklärte Steiger. Auch er sehe sie als vermindert schuldfähig. Die Strafe solle eine Warnung für sie sein. Er sträube sich gegen die hohe Geldauflage.

Ermahnung des Richters

Der Richter wandte sich an die Angeklagte „Das war ein tiefer Tritt, kein zufälliger Vorgang, das war überflüssig.“ Sie solle nicht in alte Fehler zurückfallen, ermahnte er die 45-Jährige, die bereits in der Vergangenheit unter anderem durch Körperverletzung aufgefallen war. „Eine hohe Geldauflage war hier nicht sinnvoll“, erklärte Stork.