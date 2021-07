von sk

Alle 37 Schülerinnen und Schüler bestehen das Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen – Leonie Käser mit der Traumnote 1,0. Zahlreiche Preise und ein Gesamtdurchschnitt von 2,1 bestätigen: „Dies war wirklich ein besonders leistungsstarker Jahrgang am SG Bad Säckingen“, so Abteilungsleiter Jochen Stegmaier. Von den 37 Absolventinnen und Absolventen können 14 einen Notenschnitt von 2,0 oder besser in ihrem Zeugnis verbuchen. 35 Schülerinnen und Schüler haben im Schnitt eine 2 vor dem Komma. Leonie Käser erreichte eine glatte 1,0 und somit den bestmöglichen Abiturabschluss.

Dem diesjährigen Abi-Motto „It`s gonn ABI legendary“ entsprechend wurde die Abschlussfeier im Schlosspark Bad Säckingen bei strahlendem Sonnenschein entgegen aller Wetterprognosen gefeiert. Vor rund 210 Personen, die entweder getestet, genesen oder geimpft waren, begann Schulleiter Carsten Schnell mit seiner Eröffnungsrede. Seine Anerkennung galt den diesjährigen Absolventen. Sie hätten, führte er aus, den Zumutungen der Schulschließungen, des Wechselunterrichts, des Fernunterrichts und all der Regelungen und Auflagen des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen getrotzt und die Herausforderungen gemeistert. Sie hätten als Abiturjahrgang ein ganz herausragendes Ergebnis erzielt und könnten stolz darauf sein.

Es folgte die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse durch die Klassenlehrkräfte Nadine Turck und Jochen Stegmaier sowie der Belobigungen und Preise durch die Fachlehrkräfte. Leonie Käser betonte in ihrer Abiturrede, die sie als Scheffel-Preis-Trägerin vortrug, die besonderen Belastungen der diesjährigen Absolventen. Die Schüler hätten unter den fehlenden sozialen Kontakten und auch der entfallenen Studienfahrt gelitten. Sie seien aber durch die Krise selbstständiger und zielstrebiger geworden. Mit dem mitreißenden Musikbeitrag „Counting Stars“ von One Republic, vorgetragen von Sara Artiles de Horna und Anna Thoma, endete die Abiturfeier.