Reisebeschränkungen in viele Länder, Corona-Tests und Quarantäne – wer in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie reisen wollte, hatte es nicht immer einfach. Dies führte auch dazu, dass gerade Reisen in ferne Länder stark zurückgegangen sind. Doch seit diesem Jahr gibt es wieder Hoffnung für die Reisebranche. Nur noch in wenigen Ländern gelten Reisebeschränkungen und auch die Reise an sich wird nur noch selten durch Tests und Pflichtquarantänen erschwert.

Wer nun aber eine Reise in Länder außerhalb der EU plant, sollte vorher auf das Ablaufdatum seines Reisepasses schauen. Denn bei vielen dürfte das Reisedokument in den letzten Jahren in der Schublade verstaubt sein. Ist das rote Büchlein wirklich noch gültig? Es empfiehlt sich, frühzeitig vor der Reise tätig zu werden. Denn die Wartzeiten, um einen neuen Pass zu beantragen, sind aktuelle länger als üblich.

Die Lage beim Bad Säckinger Amt

Auch im Rathaus in Bad Säckingen wartet man derzeit länger auf seinen Reisepass – sechs Wochen um genau zu sein. Normalerweise liege die Wartezeit bei ungefähr drei Wochen, wie die Stadt auf ihrer Website angibt. Doch die Nachfrage ist in den letzten Monaten gestiegen. Derzeit gingen ungefähr 30 Anträge pro Woche ein, wie das Melde- und Passamt in Bad Säckingen auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt. Auch die Zahlen, die das Amt vorlegt, zeigen, dass die Nachfrage nach einem neuen Pass in diesem Jahr deutlich gestiegen ist.

Noch vor der Pandemie im Jahr 2019 wurden im gleichen Zeitraum von Januar bis Mai 443 Reisepässe ausgestellt. In diesem Jahr waren es bis Ende Mai schon 559. In den beiden Pandemiejahren hingegen gingen die Zahlen deutlich runter. Im vergangenen Jahr wurden in dem gleichen Zeitraum lediglich 237 Pässe ausgestellt. Jetzt wo Reisepässe wieder gebraucht werden, steigt natürlich auch die Nachfrage. Ein weiterer Grund, warum die Nachfrage aktuell steigt: Der Austritt Großbritanniens aus der EU. Nun braucht man also auch für eine Reise auf die Insel einen Reisepass – nur ein Personalausweis reicht hier nicht mehr aus.

Auch der Express-Pass dauert länger

Wer erst kurz vor der Reise feststellt, dass er noch einen Reisepass benötigt, kann diesen auch im Expressverfahren beantragen. Allerdings sind die Reisepässe im Expressverfahren teurer. Ein normaler Reisepass kostet 60 Euro, für unter 24-Jährige 37,50 Euro. Im Expressverfahren kosten die Pässe jeweils 32 Euro zusätzlich.

Aber auch auf den Express-Pass wartet man derzeit länger. Statt den bisher angegeben drei Werktagen gibt das Amt auf Anfrage die aktuelle Wartezeit für einen Expresspass mit einer Woche an.

So viele Reisepässe wurden in Bad Säckingen beantragt

2019: 386 Reispässe + 57 Expresspässe = 443 insgesamt

2020: 284 Reispässe + 35 Expresspässe = 319 insgesamt

2021: 223 Reispässe + 14 Expresspässe = 237 insgesamt

2022: 493 Reispässe + 66 Expresspässe = 559 insgesamt