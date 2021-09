von Hans-Walter Mark

Die Josef-Anton-Sickinger Grundschule in Rippolingen ist am Samstag, 6. Juli, vor 25 Jahren eingeweiht worden. Wenn die Schulanfänger dieser Tager in die Schulgemeinschaft aufgenommen werden, können sie ihre Eltern fragen, wie sie den ersten Schultag erlebten. Es ist gut möglich, dass die Eltern in den ersten beiden Klassen schon diese Schule besuchten. Bis Rippolingen eine neue Schule erhielt, war es ein langer Weg.

Die Feier

Mit der Schlüsselübergabe an den damaligen Schulleiter Jürgen Weber, den Rippolinger Ortsvorsteher Roland Fischer sowie dessen Harpolinger Amtskollege Josef Geng, im Rahmen des Festaktes ging ein langersehnter Wunsch nach einer modernen Schule in Erfüllung. Große Freude herrschte bei Jürgen Weber. Die Schulverwaltung, die sich bis dahin in einer Ecke seines Wohnzimmers befand, wurde in einem eigenen Schulbüro untergebracht. Erleichtert war Weber darüber, dass die Wanderzeit zwischen Feuerwehrgerätehaus und Schulhaus zu Ende war.

Roland Fischer bezeichnete den Schulhausneubau als einen neuen Lebensmittelpunkt für die Schüler. Josef Geng bescheinigte den an der Planung Beteiligten, eine funktional sehr gut konzipierte Schule erstellt zu haben. Bürgermeister Günther Nufer unterstrich die Notwendigkeit einer bürgernahen Schule. Sie festige die Gemeinschaft in einer wichtigen Entwicklungsphase der Kinder und damit die Bindung zur Heimat.

Die Stimmung

Neben den zahlreichen Gratulanten aus Politik und Schulverwaltung waren es vor allem die Kinder mit Lehrern und Eltern sowie die örtlichen Vereine, die den Festakt und am darauffolgenden Sonntag den Tag der offenen Tür zu einem unvergesslichen Ereignis gestalteten. Mit ihren Darbietungen vermittelten die Kinder Feststimmung.

Das Programm

Gerade beim Schulfest am Sonntag konnten sich die Besucher davon überzeugen, wie vielfältig die Schule in Rippolingen aufgestellt ist. Mit einem abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm mit Sketchen oder Theateraufführung, einem Floh- und Trödelmarkt zugunsten von Straßenkindern in Brasilien oder der Ausstellung von Schülerarbeiten vermittelten sie den Besuchern einen Eindruck eines vielfältigen Schullebens.