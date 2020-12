von Susanne Schleinzer-Bilal

Vor dem Amtsgericht Bad Säckingen musste sich ein 27-Jähriger wegen des Erschleichens von Leistungen und Nötigung verantworten. Nach Rücksprache mit Verteidiger Urs Gronenberg und mit dem Einverständnis von Staatsanwältin Tabea Schäfer und Richterin Ulrike Götz hatte der Angeklagte seinen Einspruch gegen den bereits ergangenen Strafbefehl zurückgenommen und die dort formulierte Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 15 Euro akzeptiert.

Die Tat

Der 27-Jährige war schon des Öfteren wegen des gleichen Tatvorwurfs vor Gericht gestanden und war zur Tatzeit auf Bewährung. Er soll im September des vergangenen Jahres im Zug von Laufenburg in Richtung Waldshut gesessen sein, habe aber keinen Fahrschein besessen. Als der diensthabende Zugbegleiter ihn nach der Fahrkarte und dem Ausweis gefragt habe, soll er ihn mit den Worten „Ich schlage dich tot, wir sehen uns wieder“, bedroht haben. Er sei stark alkoholisiert gewesen an dem Tag, erklärte der Angeklagte, bestätigte auch den Tatvorwurf, könne sich aber nicht mehr erinnern, warum er den Ausweis nicht zeigen wollte. Er sei wegen seinem Alkoholproblem bereits in Therapie gewesen, sei jetzt bei der Suchtberatung.

Die Zeugenaussage

Der Zugbegleiter, der als Zeuge geladen war, gab an, er habe den Angeklagten nach seinem Fahrschein gefragt. Der 27-Jährige sei ihm damals auffällig vorgekommen, er sei aber nicht von einer übermäßigen Alkoholisierung ausgegangen. Er habe ihm dann angeboten, einen Fahrschein nachzulösen und ihn um den Ausweis gebeten, woraufhin ihn der junge Mann bedroht und die Faust vor seinem Gesicht geballt habe. Dieser sei dann an der Endstation einfach ausgestiegen. Er habe ihn mit dem Handy fotografieren wollen, aber der Angeklagte habe ihm das Telefon aus der Hand geschlagen. Mithilfe der Überwachungskameras in der Bahn habe er dann aber identifiziert werden können.