von Karl Braun

Nachdem zuvor ein Teil der Steinbrückstraße bereits etwas wirkungsvoll gestaltet war, musste eine zeitgemäße Lösung für den oberen Teil gefunden werden. Die Breite der Straße mit veralteter Beleuchtung, die noch beidseitig mit Parkbuchten versehen war, entsprach nicht den Anforderungen, die man von einer modernen Kur- und Bäder-Stadt erwarten konnte. Ohnehin war es geboten, die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten und dem Fußgänger mehr Raum zu geben, um in entspannter Atmosphäre die Freizeit zu genießen. Die bevorstehenden Heimattage im Jahr 1997 waren ein zusätzlicher Ansporn, eine Planung für die städtebauliche Aufwertung der Steinbrückstraße zu entwickeln. Für diesen Straßenabschnitt wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, eine Jury hat sich für den Entwurf des Künstlerehepaars Inge Regnat-Ulner und Alfred Regnat entschieden. Die Qualität und Originalität dieses Entwurfs besteht vor allem darin, die Gegenwart mit der Vergangenheit durch das Stadtbächle zu verbinden.

Die Gegenwart ist mit den fünf ultramarinblauen wasserspeienden Rohren dargestellt, die mit diagonalen Streben zusammengehalten werden. Symbolisch stehen sie für die Heilquellen, die als „Gold“ der Stadt bezeichnet werden. Sie waren eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Stadt im Jahr 1978 das Prädikat „Bad“ verliehen bekam. Für die Vergangenheit befindet sich am Ende des Wasserlaufs ein Brückenfragment aus rotem Granit. Es erinnert an die steinerne Brücke. 1830 erfolgte die Zuschüttung des rechten Rheinarms, somit war die Insellage der Stadt aufgegeben. Die Künstler haben mit diesem Brückenfragment den Bezug zur Säckinger Geschichte hergestellt. Deshalb ist auf dem roten Granitblock seitlich in schwarzen Großbuchstaben folgende Inschrift zu lesen: „Brückenfragment 1998 – Hier umfloss bis 1830 ein zweiter Rheinarm die Inselstadt und eine Steinbrücke spannte sich zum Nordufer.“ Der Straßenname ist bis heute ein Hinweis auf die ehemalige Steinbrücke.

Alfred Regnat, der Künstler des Brückenfragments, hätte gern einen einheimischen Stein aus dem Schwarzwald bearbeitet, dieser war in der Größe nicht zu beschaffen, daher musste ein schwedischer Granitblock verwendet werden. Fließendes Wasser ist für die Künstlerin Inge Regnat-Ulner ein belebendes Element, das in vielen ihrer Arbeiten, so auch beim Brunnen auf dem Spitalplatz zur Anwendung kam.