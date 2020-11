von sk

Peter Welsch löst Elisabeth Gerspach an der Spitze des Lions Club ab. Damit hat Peter Welsch bei den Säckinger Löwen derzeit zwei Chefposten inne. Er ist zugleich auch Präsident des Lions Clubs.

Bei den Wahlen wurden Welschs Stellvertreter Frank Schwerdtner, Kassierer Michael Kempf und Schriftführer Simon David für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer sind künftig Oliver Fischer und Markus Ays. Noch vor den Wahlen hatte die bisherige Vorsitzende des Lions Hilfswerk, Elisabeth Gerspach, auf das vergangene Vereinsjahr geblickt. Coronabedingt blieben die Einnahmen über Veranstaltungen des Lions Club mehr oder weniger aus.

Dennoch ließ es sich der gemeinnützige Verein der Lions Bad Säckingen nicht nehmen, viel Gutes zu tun: Für eine Familie in Bergalingen, die durch einen Hofbrand alles verloren hatte, gab es eine Spende. Die Hütte des Bike-Parks in Harpolingen konnte mithilfe einer großzügigen Spende gebaut werden und eine Familie in Waldshut-Tiengen, die vom Schicksal stark gebeutelt war, wurde unterstützt. Grundsätzlich habe aber die Anzahl an Anfragen nach Spenden nachgelassen, konstatierte Gerspach.

Damit neben den Mitgliedsbeiträgen trotz Corona-Pandemie wieder Einnahmen zu verzeichnen sind, verkauft der Lions Club zurzeit 2000 Adventskalender für je fünf Euro. Hinter den Türchen warten 220 attraktive Sachpreise und Warengutscheine im Wert von 6300 Euro. An folgenden Verkaufsstellen sind die Kalender erhältlich: Dick Küchen (Tullastrasse 3 in Bad Säckingen), Schwarzwald-Apotheke (Schützenstraße 16/1 in Bad Säckingen), Schwarzwald-Apotheke Murg (Murgtalstraße 14 in Murg), Buch & Cafe (Andelsbachstraße 4 in Laufenburg).