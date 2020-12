von Susanne Eschbach

Fasnacht wird es im kommenden Jahr zwar keine geben, aber auf die Plaketten brauchen die Sammler nicht zu verzichten. Um sich bei den Mitgliedern, aber auch bei den Gönnern der Bad Säckinger Narrenzunft zu bedanken, hat die Zunft auf Initiative des Vize-Zunftmeisters Michael Jehle und nach einem Entwurf von Zunftratsmitglied Gerhard Rohrer auch für 2021 eine Plakette entworfen.

„Oh je kei Fasnacht 2021“ steht es auf der Plakette geschrieben. Darüber die Maske des Maisenhardt Joggeles mit einem Mundschutz. Diese Besonderheit wird es zumindest vorerst nicht im freien Verkauf geben, sondern nur in limitierter Auflage an die Mitglieder und die Gönner verteilt. „Wir denken darüber nach, die Plaketten auch frei zu verkaufen, sollte es Reste geben“, erklärt Zunftmeister Rolf Meyer.

Bereits im Oktober hat die Bad Säckinger Narrenzunft entschieden, dass es 2021 aufgrund von Corona keine Fasnacht geben wird. Aber um auch über 2021 hinaus bei den Mitgliedern und den Gönnern präsent zu bleiben, hatte Vizezunftmeister Jehle die Idee, diese besondere Maske zu entwerfen.

Der Entwurf mit dem Bild des Joggeles mit Mundschutz, kam dann von Gerhard Rohrer. „Diese Plakette soll aber eine Besonderheit bleiben und wird es daher nicht in so einer großen Anzahl geben wie gewohnt“, so Meyer weiter.