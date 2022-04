Bad Säckingen: Illegal entsorgter Müll in Kurve

Illegal entsorgter Müll wurde laut Polizeimeldung an der Harpolinger Straße am Ortsende von Obersäckingen am Mittwoch, 27. April, entdeckt. In einer scharfen Kurve lagen am Straßenrand demnach vier Reifen, eine Plastikwanne und ein noch mit rosafarbener Farbe gefüllter Farbeimer.

Der Müll wurde von der Straßenmeisterei der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/9340) hofft auf Zeugenhinweise.

Den illegalen Müllentsorgern drohen teils saftige Bugelder. Hier ein Einblick in den Bußgeldkatalog:

A1-Zufahrt bei Wettingen: LKW-Anhänger kippt um

Ein Fahrzeuggespann geriet in Wettungen in der Autobahneinfahrt der A1 in Richtung Zürich, laut Polizeimeldung außer Kontrolle. Dabei kippte der mit Baumaterial beladene Anhänger um. Verletzt wurde niemand. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 28. April, kurz vor 11 Uhr.

Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer wollte in Wettingen auf die Autobahn in Richtung Zürich auffahren.

Dabei geriet seine Fahrzeugkombination, aus noch unbekannten Gründen, außer Kontrolle wobei der Anhänger sich vom Zugfahrzeug löste und umkippte. Am Anhänger entstand ein Sachschaden. Die Autobahneinfahrt musste für rund zwei Stunden gesperrt werden

Rheinfelden: Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ein weißer Dacia Sondero soll am Mittwoch, 27. April, kurz vor 17 Uhr, auf der Bundesstraße 34 in Höhe des Ortsteiles Riedmatt, mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein. Ob es dabei zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

Die Fahrerin war von Schwörstadt kommend in Richtung Rheinfelden unterwegs. Auf der Autobahn konnte die 26-jährige Fahrerin dann von der Polizei kontrolliert werden.

Zeugen oder Geschädigte mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung setzen. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623/7404-0 erreichbar.