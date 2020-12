Mächtig ragt sie in die Höhe und strahlt einen ganz besonderen Charme aus. Ein beliebtes Fotomotiv ist sie auch. Die Rede ist von der Bad Säckinger Weihnachtstanne, die besonders abends schön vor dem Münster leuchtet. Wir haben einige Fakten zu dem schönen Baum zusammengetragen. Höhe: Ganze neun Meter hoch ist die Tanne.

1. Wo kommt der Baum her?

Der Weihnachtsbaum kommt aus einem Privatgarten in Obersäckingen, wie Elisabeth Vogt von der Stadt informiert. Die Familie habe den Baum der Stadt gespendet. In anderen Jahren, in denen es keinen Spender gab, sei der Baum auch im Stadtwald geschlagen worden.

2. Warum ist der Baum umzäunt?

In den sozialen Netzwerken tauchte die Frage auf, warum der Baum eigentlich jedes Jahr umzäunt ist. „Dies nennt man Umwehrung“, erklärt Vogt. Und wozu ist sie gut? Vor allem wegen des Weihnachtsmarktes sei dies in den Vorjahren nötig gewesen, sagt Vogt, die bei der Stadt für die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing zuständig ist. Dort sei es immer besonders eng und mit der Umwehrung wolle man verhindern, dass sich niemand am Baum verletzt. Vor vielen Jahren sei die Tanne auch mit selbstgemachtem Christbaumschmuck einer Schulklasse geschmückt worden. Da verhinderte die Umwehrung, dass der Schmuck beim Herabfallen Passanten treffe. So sei der Baum zum Schutz der Tanne selbst und zum Schutz der Bevölkerung umzäunt, erklärt Vogt. Und auch ohne Weihnachtsmarkt gehöre die Umwehrung für die Stadt auch in diesem Jahr einfach zum Baum dazu. Auch ein Grund für den Zaun sei nämlich der wöchentliche Markt am Samstag.

3. Gibt es in diesem Jahr noch mehr Dekoration in der Stadt?

Alle zwei bis drei Jahre würde die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt erweitert, und so kam auch in diesem Jahr Neues hinzu. Die Abteilung Technische Dienste der Stadt besorge immer das Material, Pro Bad Säckingen kaufe die Lichterketten und sucht Sponsoren. Mit der Hilfe von Sponsoren wurden in diesem Jahr sieben Buchen in der Schützenstraße geschmückt und sorgen für ein weihnachtliches Flair. Die Stadtgärtnerei sorge ebenfalls für die Dekoration. Sie habe etwa die Linde vor der Sparkasse mit Lichterketten versehen oder die Deko auf dem Kreisel angebracht. Auch die Einzelhändler gäben ihr Bestes, wie Elisabeth Vogt als Vorsitzende von „Pro Bad Säckingen“ sagt. Sie hebt besonders die Dekoration des Friseur Interieur hervor. „Abends, wenn ich von der Arbeit komme und unter dem Lichterhimmel laufe, ist es besonders schön“, so Vogt.

