Bad Säckingen – Herbstzeit ist Märchenzeit. Und darum lädt der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen, auch in diesem Jahr wieder zu den Märchentagen in die Innenstadt von Bad Säckingen ein. Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Oktober, dreht sich alles rund um Märchen und Geschichten. Außerdem ist in diesem Jahr noch der Rummel auf dem Festplatz mit vielen Attraktionen vertreten. Neu in diesem Jahr ist eine begleitende, grenzüberschreitende Kinder-Weltausstellung mit dem Titel „The Red Lines“, die sich, über die gesamte Stadt verteilt, präsentieren wird. Das Märchen-Gewinnspiel, bei dem die Märchen, die in den verschiedenen Schaufenstern der teilnehmenden Geschäften ausgestellt sind, zugeordnet werden müssen, findet wieder statt. Diese Veranstaltungen finden an allen drei Tagen statt. Am Sonntag, 22. Oktober, beteiligen sich zusätzlich die Geschäfte mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr an den Bad Säckinger Märchentagen.

Am Freitag, 20. Oktober, ab 15 Uhr, startet das Märchenprogramm mit verschiedenen Bastelangeboten in den Geschäften der Stadt und den Märchenlesungen. Musiker Klaus Böffert spielt und erzählt um 16 Uhr die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten im Schloss Schönau.

Am Samstag, 21. Oktober, startet das Märchenprogramm bereits um 10 Uhr wieder mit den verschiedenen Aktionen. Um 10.30 Uhr ist das Papiertheater Kami Shibai auf Japanisch und Deutsch in der Bad Säckinger Stadtbücherei zu sehen und zu hören. Um 11.30 Uhr lädt das Spiel- und Mitmachmärchen für Kinder ab 6 Jahren im Schloss Schönau. Grex Fabula erzählt Märchen an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt und mittelalterliche Musik ist von der Gruppe Skadefryd, ebenfalls in den Gassen der Stadt zu hören.

Auch am Sonntag bietet sich den Besuchern ein umfangreiches Märchenprogramm. Gleichzeitig öffnen die Geschäfte am Mittag ihre Türen. Gleichzeitig dürfen am Sonntag die Autos in den beiden Parkhäusern Post und Lohgerbe kostenlos parken.