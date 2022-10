Die bislang größte trinationale Ausstellungsreihe zum Rhein wurde mit einem Fest in Mannheim eröffnet. In den kommenden Monaten zeigen Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz als Projekt des Museums-Pass-Musées insgesamt 38 Ausstellungen zu diesem bedeutenden europäischen Fluss. Beim Festakt in Mannheim wurde deutlich: Es handelt sich um das größte grenzüberschreitende Kulturprojekt am Oberrhein im kommenden Winter und Frühjahr. Das Hochrheinmuseum Schloss Schönau beteiligt sich an diesem Projekt mit der Ausstellung „Säckinger Rheingeschichten“ ab November 2022.

Denn noch nie haben so viele Ausstellungen in drei Ländern zeitgleich den Rhein so umfassend zum Thema gemacht. Insgesamt 38 Ausstellungen zwischen Laufenburg in der Schweiz und Bingen in Rheinland-Pfalz beleuchten in den kommenden Monaten den Fluss aus vielen unterschiedlichen Perspektiven. Große Museen in Mannheim, Karlsruhe, Straßburg oder Basel sind ebenso mit dabei wie viele mittlere und kleinere Häuser. Das garantiere einen umfassenden Blick auf den Fluss und seine Geschichte in unterschiedlichen Epochen, so die Organisatoren. Die Ausstellungen widmen sich dabei der Kunst und Ökologie, der Schifffahrt und Wasserkraft, der Archäologie und Literatur, vielen Kriegen und auch neuen Brücken.

Das Dreiländermuseum Lörrach, das die Ausstellungsreihe koordiniert, thematisiert außerdem den traditionell sehr unterschiedlichen Blick auf den Fluss in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Ausstellung „Säckinger Rheingeschichten“ ist von 1. November 2022 bis 31. März 2023 zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung immer donnerstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr im Schloss Schönau.

Bei der Auftaktveranstaltung in den Reiß-Engelhorn-Museen in Mannheim betonten Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch und der neue französische Botschafter Gaël de Maisonneuve in Baden-Württemberg auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes die Bedeutung der Ausstellungsreihe für die Völkerverständigung am Oberrhein. Schirmherr ist Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, 2022 zugleich Präsident der trinationalen Oberrheinkonferenz. Zur Ausstellungsreihe ist jetzt im Nünnerich-Asmus-Verlag auch ein 176 Seiten starker zweisprachiger Katalog zum Oberrhein mit zahlreichen Abbildungen erschienen.

Einen Überblick über alle 38 Ausstellungen bietet die Homepage des Netzwerks Museen unter www.dreilaendermuseum.eu/de/Netzwerk-Museen