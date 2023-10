Bad Säckingen (pm/jet) So viele Überraschungen erwartet der Konzertbesucher im Allgemeinen nicht, wenn Bach und Mozart auf dem Programm stehen. Anders beim Konzert des Orchestervereins Bad Säckingen und des MGV „Liederkranz 1852“ Dogern am Sonntag in der gut besuchten Heilig Kreuzkirche in Säckingen. Zu Beginn erklang die Orchestersuite Nr. 2 in h-moll für Soloflöte und Streicher von Johann Sebastian Bach. Hier bewies der musikalische Leiter des Orchestervereins, Klaus Kunzmann, welche großartige Musik ein guter Dirigent aus einem Laien-Streicherensemble herausholen kann, heißt es in der Mitteilung des Orchestervereins. Die Suite ist komplex und ganz im französischen Stil geschrieben für den damaligen Flötenvirtuosen Bouffardin. Wohl kaum weniger virtuos wurde sie von Annalena Rupp dargeboten, deren Flötenton einer Vogelstimme gleich über dem Orchester jubilierte. Höhepunkt, der letzte Satz, das Bravourstück für jeden Flötisten, die Badinerie („Schäkerei“) mit ihrem schnellen, hüpfenden Zweivierteltakt.

Im zweiten Teil kam nun zusätzlich zum Orchester der Männergesangsverein Dogern ins Spiel unter Kunzmanns präziser Stabführung. Ulrich Tomm, der Dirigent des MGV, hatte Arien und Chorgesänge aus Mozarts Freimaurerzeit einstudiert. Mozart war 1785 in die Loge „Zur Wohltätigkeit“ aufgenommen worden. Das war für ihn die Eintrittskarte in die bessere Gesellschaft. Mozart komponierte in dieser Zeit Gesänge nach Texten seiner Freimaurerkollegen. Die Freimaurer fanden eine neue Mystik bei den alten Ägyptern. Davon zeugt das Libretto des Singspiels „Die Zauberflöte“. Daraus erklangen Arien mit Orchesterbegleitung. So ließ Wolfgang Hauser seine sonore Bassstimme erschallen mit den berühmten Arien des Priesters Sarastro. Frank Winkler, Bernhard Bauer und Bernhard Reinhard präsentierten ein Terzett der drei Knaben. Ihr Part, eine Oktave tiefer gestimmt, bekam dadurch eine nicht minder reizvolle Klangfarbe. Auch der Chor der Priester mit „O Isis und Osiris“ durfte nicht fehlen. Es folgte die Maurerische Trauermusik, ein Höhepunkt in Mozarts spätem Schaffen. Die Freimaurerkantate, in der die Sonne angehimmelt wird, wurde vom Chor enthusiastisch präsentiert. Die zugehörige Tenorarie wurde sehr anrührend von Klaus-Peter Grasse vorgetragen. Das Konzert wird am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Rahmen der Peter-Thumb-Konzerte in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen wiederholt.