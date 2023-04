Neues aus der Klarinettenliteratur: Die Stücke, die das französische Trio Messina im ersten Teil des Programms im Kursaal von den estnischen Komponisten Arvo Pärt und Jaan Rääts vorstellte, bewiesen Originalität, Zeitgeist und Virtuosität. Mit seiner brillanten, flexiblen und facettenreichen Blas- und Tonkultur kann der Spitzenklarinettist Patrick Messina in diesem Programmteil ein Zeugnis ablegen von der inspirativen Kraft estnischer Gegenwartsmusik.

Die Unmittelbarkeit, die etwa von den „Kaleidoskopischen Etüden“ für Klarinette, Cello und Klavier des in seiner Heimat Estland zu den meistaufgeführten Komponisten zählenden Jaan Rääts ausgeht, rührt zum einen von der rhythmisch geschärften Interpretationsverve dieser gut aufeinander eingespielten Dreierbesetzung her, zum anderen von der musikalischen Substanz und den Ausdrucksformen dieser polystilistischen Musik.

Spannend zu hören war dieses „Dreiergespräch“ zwischen dem superben Klarinettisten und seinem markant streichenden Cellokollegen Raphael Perraud vom Orchestre National de France und dem sehr ausdrucksstark artikulierenden Pianisten Fabrizio Chiovetta, vor allem hinsichtlich der musikalischen Expressivität.

Bei Rääts ließen sich die Drei von den provozierenden neutönerischen Klängen und halsbrecherischen Kapriolen nicht irritieren. Das war farbiges Klarinetten- und perkussives Klavierspiel mit einem finalen Cluster im Bassbereich (und einem spontanen Hopser des Pianisten). Man hörte eine sehr individuelle Interpretation wie schon in dem für Messina von Arvo Pärt selber arrangierten „Mozart-Adagio“ nach dem zweiten Satz der F-Dur-Klaviersonate. Hier spielt Messina mit Samttönen und folgt Pärts melancholischer Stimmung in dieser seltsamen Musik, die aus der Vergangenheit des Rokoko in die kompositorische Welt des 21. Jahrhunderts hinübertönt und den Zuhörer unmittelbar anspricht.

Schon dieser Auftakt zeigte das gute Zusammenspiel der drei Solisten und ihre instrumentale Perfektion, angeführt von der Kompetenz und Ausstrahlung, die das Spiel des Klarinettisten besitzt. Der zweite Teil war für Beethoven reserviert, für dessen Klarinettentrio in Es-Dur nach dem Septett op. 20, eine reizvolle Bearbeitung des ganz anders besetzten Originals. Die Version für Klarinette, Cello und Klavier nimmt neben den bekannten Klaviertrios eine Sonderrolle ein. Es ist eine interessante Bearbeitung, die zwar nicht mit der Farbenfülle des beliebten Septetts für Streicher und Bläser aufwarten kann, aber doch mit einer kammermusikalisch durchhörbaren Reduktion, schönen Bläsereffekten und einem wunderbar beseelt gespielten Adagio cantabile. Diese Übertragung auf die Triobesetzung war hörenswert auch im Hinblick auf den Charme einer unterhaltenden Bläserserenade.

Der Beethoven wurde in allen Sätzen mit viel virtuoser Brillanz, zupackend und vital gespielt. Mit Max Bruchs „Rumänischer Melodie“, die vom Cello vorgestellt und dann von der Klarinette übernommen wird, erklang eine selten aufgeführte Zugabe.