Viele Landkreise in Deutschland hätten sich bereits dazu entschlossen, mehr als nur einen Standort für ein Impfzentrum vorzusehen, argumentiert die Bad Säckinger CDU in einer Mitteilung. Insbesondere die weiten Wege in Verbindung mit der Verkehrslage in der Region ließen eine derartige Strategie auch für den Landkreis Waldshut als sinnvoll erscheinen.

Denn dass Hochrisikogruppen quer durch den ganzen Landkreis gefahren werden müssten, sei nach Ansicht des CDU-Stadtverbandes kaum zu verantworten. Nicht zuletzt seien die Angehörigen dieser Gruppen häufig nur eingeschränkt mobil und nicht selbst in der Lage sind mit dem Auto zu fahren. Insofern müssten öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrdienste eingesetzt werden, um sie zur Impfung zu bringen. „Gerade für die Hochrisikogruppen sollte aber eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln vermieden werden, denn die Nutzung stellt für diese Gruppen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko dar“, so der CDU-Stadtverband. Eine Anreise aus dem Wehratal mit teilweise mehr als einer Stunde Fahrzeit nach Tiengen sei zudem eine erhebliche Belastung für Hochrisikogruppen und zusätzlich ein vermeidbares Ansteckungsrisiko.

Ganz abgesehen davon könnten bei entsprechender Organisation in zwei Impfzentren deutlich mehr Menschen geimpft werden, wodurch die das gesamte Prozedere für die Bürger deutlich beschleunigt werden könnte.

Einen möglichen Standort hätte der CDU-Stadtverband Bad Säckingen im Übrigen auch schon im Auge: „Nachdem der Landkreis Waldshut glücklicherweise über zwei mögliche Standorte mit dem Spital in Waldshut und den ehemaligen Räumlichkeiten des Spitals Bad Säckingen verfügt, sollte diese Doppelstrategie geprüft und insbesondere aufgrund der erheblichen Vorteile auch umgesetzt werden.“

Im Sinne der Entlastung insbesondere betagter oder anderweitig beeinträchtigter Menschen im Kreis, sollten sich Landrat Martin Kistler und Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl für eine entsprechende Zwei-Standorte-Lösung einsetzen, lautet daher der Appell der CDU an die Entscheidungsträger.