von Gabriele Rasenberger

Ihren 90. Geburtstag kann Elisabeth Schuhmann am morgigen Sonntag feiern. Geboren wurde sie in Weil/Rhein. Doch noch vor dem Krieg zogen ihre Eltern nach Bad Säckingen und zwar in der jetzige Hansjakobstraße. Mit 16 Jahren ging sie dann nach Konstanz, um Säuglings-und Kinderkrankenschwester zu werden. Hier machte sie 1952 ihr Staatsexamen und arbeitete in diesem Beruf in den verschiedensten Städten. Am längsten war sie im Frauenspital in Basel, wo sie bis 1975 blieb. Dann ging es zurück nach Bad Säckingen, als Sprechstundenhilfe bei Dr. Hausin. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann kennen: Einen Witwer mit vier kleinen Kindern. Das war zu Beginn für sie sehr schwierig. Seit 1977 lebte sie dann wieder in Bad Säckingen, machte zunächst den ganzen Haushalt und arbeitet später nochmals zehn Jahre in der Rheumaklinik, bis zur ihrer Rente.

So hält sie sich fit

Im Jahre 2005 starb dann der Mann. 2017 entschloss sich Elisabeth Schuhmann ins Altenheim zu ziehen, „weil ich gesundheitliche Probleme habe“, so Schuhmann. Geistig ist sie jedoch noch sehr fit. In ihrem Zimmer kann man einen PC sehen, auf dem sie Spiele gespeichert hat und der für das Online-Banking benutzt wird. Sie telefoniert viel, besonders oft mit ihre (Stief-)Tochter. Auch freut sie sich über Spiele zum Mitdenken oder über Besuch von Leuten, mit denen sie sich gut unterhalten kann. Und auch darüber, dass sie zusammen mit anderen regelmäßig stricken kann. Ihren Geburtstag wird sie wohl nur ganz klein im Heim begehen, aufgrund der Pandemie, ohne die Familie.