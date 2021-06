von sk

Zu Beginn dieses Jahres hätte Kabarettist Stefan Waghubinger mit seinem neuen Programm „Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen“ die Reihe Kultur im Kursaal 2020/21 fortsetzten sollen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte dies. Nun ist es Mittwoch, 9. Juni, geworden, ehe er sein Programm um 19.30 Uhr im Bad Säckinger Kursaal aufführen kann. Einzel-Tickets sind für 21 Euro und ermäßigt 19 und 5 Euro ausschließlich im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Info Bad Säckingen, Waldshuter Straße 20, 07761-56830, sowie in weiteren bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.

Waghubinger erhielt 2019 den Preis Freiburger Leiter und wurde 2021 auch mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, nachdem er schon 2011 mit dem Förderpreis bedacht worden war. Attribute, die man mit Stefan Waghubinger verbindet, sind: mitten aus dem Leben, manchmal böse, immer irrsinnig komisch, zynisch und warmherzig, banal und erstaunlich geistreich. Der österreichische Kabarettist sagt von sich selbst nur, er betreibe österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

In seinem vierten Soloprogramm läuft Stefan Waghubinger gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen und eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig davon haben. Die Allgemeine Zeitung Mainz schreibt: „Federleicht und geschliffen. Es gibt nur wenige Kabarettisten, die es mit Waghubingers Formulierungskunst aufnehmen können – und es gibt nur ganz wenige Kollegen, bei denen geschliffene Texte so federleicht durch den Saal schweben“.

Kultur im Kursaal-Abos können für 68 und ermäßigt 20 Euro für alle vier Veranstaltungen bei der Tourist-Info Bad Säckingen erworben werden: Am Donnerstag, 24. Juni, Ersatzveranstaltung für „Passagier 23“, am Freitag, 9. Juli, Christoph Reuter: „Musik macht schlau, außer manche“, am Donnerstag, 29. Juli, „Frida Kahlo“ mit Suzanne von Borsody & Trio Azul.