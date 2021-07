von Werner Probst

Er weiß, wo der Schuh drückt: Am heutigen Freitag wird der Orthopädie-Schuhmachermeister Eugen Hagen 90 Jahre alt. Immer noch vier Tage in der Woche ist er in seiner Schuhmacherei in der Spitalgasse 24 anzutreffen und so gibt es Kunden, die schon Jahrzehnte nicht nur ihre Schuhe reparieren lassen, sondern auch andere Lederartikel. Vielfach wird auch vor dem Geschäftsbesuch ein Blick durch das Schaufenster geworfen und dann mit einem Klopfen auf sich aufmerksam gemacht.

Blick auf die Lebensstationen

Eugen Hagen kam in Waldshut auf die Welt. Bald zog die Familie dann in die Trompeterstadt. Nach der Schulentlassung machte er im väterlichen Geschäft eine Orthopädieschuhmacherlehre. In Frankfurt legte er dann die Meisterprüfung im Orthopädieschuhmacherhandwerk ab. In der Folge war er weiterhin im elterlichen Geschäft tätig, ehe er dieses im Jahr 1971 von seinen Eltern übernahm.

1958 heiratete Eugen Hagen seine aus Niederhof stammende Frau Hilde, geborene Maier. Zwei Kinder brachte sie auf die Welt. Zu den Freuden von Eugen Hagen gehört, dass ein Sohn in seine Fußstapfen getreten ist und auch Orthopädie-Schuhmachermeister ist und in der Schützenstraße ein Schuhgeschäft betreibt.

Sport spielt große Rolle

Eugen Hagen ist auch im Vereinsleben der Stadt eine feste Größe. So ist er schon fünf Jahrzehnte im Turnverein, legte schon 20 Mal das Sportabzeichen ab und gehört schon mehr als sechs Jahrzehnte der Narrenzunft an. Als Mehlmarti sorgte er für Stimmung und dies nicht nur bei den Narrenabenden. Für seine Verdienste wurde er zum Ehren-Maisenhard ernannt. Gerne denkt er an die Zeit zurück, wo er die Winterferien mit seiner Familie am Arlberg zum Skifahren verbrachte.

Eugen Hagen ist eine Frohnatur. In jungen Jahren war er auch im Bad Säckinger Hohnerorchester aktiv und auch heute noch, in seinem hohen Alter, greift er in die Tasten. Ein Höhepunkt beim Musizieren ist immer noch, wenn seine Schwester erscheint und auch in die Tasten greift und dann seine Frau die Mandoline erklingen lässt. „Oh du schöner Hotzenwald“ ist immer noch seine Lieblingsmelodie.

Am heutigen Tage werden sicherlich die Geburtstagsgratulanten recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen seiner Frau, den Kindern und den Enkelkindern anschließen. Allerdings wird es Gäste geben, die es traurig stimmen wird, denn Eugen Hagen will sein Geschäft aufgeben.