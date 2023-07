Bad Säckingen vor 1 Stunde Ein guter Jahrgang! 37 Realschüler erhalten eine Auszeichnung Abschlussfeier der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen. 107 Schüler erhalten in Sporthalle ihre Abschluss-Zeugnisse. Die Jahrgangsbeste ist Lena Cappel mit glatter 1,0.

In diesem Jahr gab es 37 Preis- und Lobträger an der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen. Bilder: Lara Stanzel | Bild: Lara Stanzel