Bad Säckingen – Vor ausverkauftem Haus startete die Saison im Gloria-Theater mit der Komödie „Du lebst nur zweimal“ mit Tom Gerhardt und Irene Schwarz aus der bekannten Fernsehserie „Hausmeister Krause“.

Das Theaterstück lebt von Missverständnissen, Verwechslungen und von Schauspielern, die zu Höchstform auflaufen und beim Publikum immer wieder für wahre Lachsalven sorgen. Hausmeister Dieter Krause (Tom Gerhardt) ist der Inbegriff des Spießbürgers, er teilt nach unten aus und buckelt nach oben. Sein Traum, eine Ganztagsstelle als Hausmeister und Präsident sein im Dackelclub. Darüber hat er sogar den 20. Hochzeitstag vergessen, den vergisst er aber sowieso jedes Jahr. Lisbeth (Irene Schwarz) ist sich sicher, auch dieses Jahr wird er ihn vergessen. Da entdeckt Tochter Carmen (Luana Bellinghausen) den vollen Kühlschrank mit Schnittchen und Sekt. „Papa liebt dich“, überzeugt sie Lisbeth. Zusammen überlegen sie, wie sie Krause auch eine Überraschung bereiten können. Sie wollen den Verwalter überreden, Krause die ersehnte Ganztagsstelle zu geben. Dazu will sich Lisbeth in ihr altes Hochzeitskleid werfen und damit für den romantischen Teil sorgen. Was sie aber nicht wissen, Krause hat Karl (Stefan Preiss), den Präsidenten des Dackelclubs eingeladen. Die Wiederwahl des Präsidenten steht an und er hofft, das Amt endlich zu bekommen. Als seine Frau mitbekommt, dass Krause wieder einmal den Hochzeitstag vergessen hat und es ihm nur um seinen geliebten Dackelclub geht, rächt sie sich.

Krause will seine Frau eifersüchtig machen und lädt die junge Putzfrau ein. Lisbeth erwischt beide beim scheinbaren Stelldichein. Sie geht zu ihrer ehemaligen Flamme Rudi und schreibt Krause, dass sie sich zu jemand anderem hingezogen fühlt. Der hat erst den Verwalter, dann Karl, den Präsidenten in Verdacht. Das ist zu viel für sein Herz. Freund Herbert (Stephan Bieker) ruft den Notarzt, der aber nichts feststellen kann. Am Telefon redet der Arzt über einen anderen Patienten – „er wird bald von uns gehen.“ Krause denkt, er ist gemeint und will Lisbeth zurück, er will in ihren Armen sterben. Doch davor versucht er noch, Karl, den vermeintlichen Geliebten seiner Frau, mit einem Starkstromkabel an einem Stuhl um die Ecke bringen, kriegt aber den Stromschlag selbst ab und mimt den Sterbenden. Herbert ruft nach Lisbeth, die eilig zurückkommt, der Verwalter sagt ihm die Ganztagsstelle zu und Karl verleiht Krause das Amt des Präsidenten auf Lebenszeit. Der ist auf einmal wieder quietschfidel und Lisbeth ist sauer ob dieser Täuschung. „Ich habe die Wahrheit nur ausgedehnt, weil ich Dich liebe“, gesteht Krause. „Dieter, Du lebst nur zweimal“, sagt Lisbeth gerührt.

Die Zuschauer klatschten begeistert, holten die Schauspieler immer wieder auf die Bühne – ein gelungener Saisonauftakt für das Gloria.