von Hans-Walter Mark

Als Torsten Weimer sich dafür entschied, auf der Liste „Wir für Harpolingen„ für den Ortschaftsrat zu kandidieren und bei einer erfolgreichen Wahl die Aufgabe des Ortsvorstehers zu übernehmen, nennt Weimer drei Gründe, die dafür ausschlaggebend waren. Er wusste, dass der damalige Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer den Posten abgibt und ein Nachfolger gesucht wird. Weimer sah es als eine Herausforderung an, als Mitglied im Bürgerverein und als Ortsvorsteher das Leben im Ort maßgeblich mitzugestalten. Sich als Neuling in der Kommunalpolitik unvoreingenommen für die Belange des Dorfes und der Stadt Bad Säckingen zu engagieren, war für ihn eine erstrebenswerte Aufgabe.

Als sich ein Harpolinger, der seit Geburt im Ort lebt und in der Kommunalpolitik erfahren ist, ebenfalls das Amt des Ortsvorstehers anstrebte, nahm Weimer diese Tatsache zur Kenntnis. „Der Blick von außen bringt oft weiter, als der Blick von innen und es gibt nichts, was man nicht lernen kann“, war seine Antwort auf den Gegenkandidaten. Dazu ist Weimer davon überzeugt, dass er die Erfahrungen als Ingenieur in leitender Position auf das Verhalten, insbesondere wenn es um den Umgang mit Menschen geht, in die Lokalpolitik übertragen kann.

Gerne räumt er ein, dass sein Start als Ortsvorsteher etwas holprig verlief. Dies begründet er mit dem Wechsel der Mitarbeiterinnen in der Ortsverwaltung. Mit Susanne Wiedemann aus Obersäckingen hofft er, eine Mitarbeiterin an seiner Seite zu haben, die längerfristig im Harpolinger Rathaus mit zehn Stunden pro Woche ihn bei den administrativen Aufgaben unterstützt.

In der Zusammenarbeit mit Ortschaftsrat, Stadtverwaltung und dem Gemeinderat stellt er sein Handeln unter das Motto:“ Es ist immer ein Geben und Nehmen.“ Und, dass die Belange von Harpolingen bei der Stadt durch ihn gut vertreten sind, davon ist Weimer überzeugt.

Bei seinem Verhältnis zum Ortschaftsrat ist ihm Transparenz von seiner Seite für eine vertrauensvolle Kooperation unerlässlich. Wichtig ist ihm, dass alle Mitglieder des Gremiums über dieselben Informationen verfügen. Außerdem legt er größten Wert darauf, dass er als Ortsvorsteher die Interessen des Ortes und nicht die einer Partei vertritt. Er wünscht sich einen offenen Dialog, bei dem jeder die Meinung des anderen wertschätzt. Da er die Gepflogenheiten im Dorf noch nicht bis ins Detail kennt, hofft Weimer, dass ihn die Bürger darüber aufklären. Sollte er ins Fettnäpfchen getreten sein, so ist er immer zum Dialog bereit.

Zur Person Seit September 2016 wohnt Torsten Weimer (45) in Harpolingen. Seit drei Jahren ist der Diplomingenieur Mitglied im Bürgerverein. Im letzten Jahr kandidierte er bei den Kommunalwahlen erfolgreich auf der Liste „Wir für Harpolingen„ für den Ortschaftsrat. Seit August übt er das Amt des Ortsvorstehers von Harpolingen aus. Erreichbar ist Weimer jeweils zu den Sprechstunden auf dem Rathaus. Diese sind jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Kontakt: Telefon 07763 93869-0, Fax: 07763/ 93869-19 oder per E-Mail (harpolingen@bad-saeckingen.de). Derzeit ist ein Besuch auf dem Rathaus außer in einem Notfall nur nach Voranmeldung möglich.

Weimer ärgert sich, wenn Erwartungshaltungen vorhanden sind und er davon nichts weiß. Was den Bürgerverein anbetrifft, deren Mitglied er ist, so nimmt er gerne deren Anregungen zur Kenntnis. Das gute Verhältnis mit dem Nachbarort Rippolingen, insbesondere mit Ortsvorsteher Franz Stortz, ist für Weimer Voraussetzung für gemeinsames Handeln.

Der regelmäßige Austausch und die Begegnung auf Augenhöhe sind die Grundsteine für bereits gelungene Projekte wie beispielsweise die Unterstützung der Baumpflanzaktion. Eine gute Zusammenarbeit der Stadtteile auf dem Wald, ist für Weimer der Schlüssel, deren Interessen im Gemeinderat nachhaltig zu vertreten. Für die Zukunft wünscht sich Weimer, dass für Bürger im Ort, aber auch für Auswärtige, die Möglichkeit geboten wird, in Harpolingen zu bauen. Im Ort in gewohnter Umgebung alt werden zu können, dieses genossenschaftliche Konzept des Bürgervereins unterstützt er gerne. Natürlich würde er sich freuen, wenn in Harpolingen wieder eine Einkaufsmöglichkeit oder eine Begegnungsstätte bestehen würde.