von Werner Probst

Kein Aprilscherz. Hans Kietz kann am heutigen Donnerstag seinen 85. Geburtstag feiern. Nicht nur als Architekt und Bauleiter ist er weithin bekannt, sondern auch als Förderer zahlreicher Vereine. Beim Sportverein 08 Laufenburg schnürte er in der AH-Mannschaft schon die Fußballstiefel, fungierte als Platzkassierer und war vielfach auch als Fahrer bei den Auswärtsspielen der ersten Mannschaft im Einsatz.

Zu seinen großen Freuden im Leben gehörte aber auch der Tanzsport. Bis ein Unfall dem Vergnügen ein Ende bereitete, war er mit seiner Lebenspartnerin über 30 Jahre regelmäßig bei Tanzveranstaltungen dabei und zeigte dabei auch im hohen Alter noch sein großes Können.

Blick auf die Lebensstationen

Hans Kietz kam in Düsseldorf auf die Welt. Er erinnert sich noch gut an die Zeit, als die Familie bei Bombenangriffen in Luftschutzbunker flüchten musste. In Thüringen verbrachte die Familie dann einen Teil der Kriegszeit, ehe in einem offenen Güterwagen es wieder ins Ruhrgebiet ging.

Hans Kietz machte dann den Realschulabschluss, erlernte den Betonbauerberuf, ehe er studierte und Hochbauingenieur wurde. Schon während seiner Ausbildung arbeitete er vielfach als Aushilfe bei verschiedenen Firmen, um ein Zubrot zu verdienen. Im schweizerischen Aarau arbeitete er dann als Architekt und Bauleiter, an verschiedenen Großprojekten, ehe er 1968 sich selbstständig machte. 1974 wechselte er zum Universitätsbauamt Konstanz, Außenstelle Waldshut. 1998 ging er in Ruhestand.

Wohlfühlen in Harpolingen

Viele Jahre wohnte Hans Kietz in seinen Eigenheimen in Laufenburg, Hochsal und Albbruck ehe er vor nunmehr fast 30 Jahren in sein herrlich gelegenes Haus in Harpolingen umzog. „Hier hab ich meine Heimat gefunden“, sagte Hans Kietz. Viel war er mit seiner Partnerin auch auf Urlaubsreisen unterwegs, bis ein Unfall alle seine Aktivitäten beendete. In mehreren Vereinen ist er noch förderndes Mitglied und freut sich, dass er von seiner Partnerin gut umsorgt wird.