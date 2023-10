Bad Säckingen – Eine gute Entscheidung getroffen hatten die vielen Besucher, die am Samstag in den Kursaal gekommen waren und das Doppelkonzert dem Fernseh- und Internetprogramm vorgezogen hatten: Sie erlebten Blasmusik auf hohem Niveau.

Die Schwarzwaldkapelle Münstertal unter Leitung von Christian Steinlein gab eine beeindruckende musikalische Visitenkarte ab. | Bild: Michael Gottstein

Wie der Vorsitzende der Stadtmusik Bad Säckingen, Jahn Niclas Glatzel, verriet, sei die Wahl des Gastorchesters nicht schwergefallen, denn einige Mitglieder der Schwarzwaldkapelle Münstertal sind der hiesigen Kapelle über das Verbandsjugendorchester Hochrhein und dessen Dirigenten Christian Steinlein, der auch den Münstertalern vorsteht, bestens bekannt. Die Gäste verbrachten den Tag in der Stadt und im Trompetenmuseum und gaben abends eine beeindruckende musikalische Visitenkarte ab. Sie begannen mit Stefan Jaeggis „Romantischer Ouvertüre in B-Dur“.

Die Schulung an spätromantischen Orchesterwerken war dem Schweizer „Blasmusikkönig“ anzuhören, zugleich integrierte er ein Motiv, das an Alphörner erinnerte: Sie wurden in den Bergen als Kommunikationsmittel über die Täler hinweg eingesetzt, und deren typisches Frage-Antwort-Spiel tauchte in der Ouvertüre auf. Das 50-köpfige Orchester, das sogar mit einem Kontrabass aufwarten konnte, spielte brillant, mit klarer Intonation und ausgewogenem Gesamtklang. Dass es sich auch auf zurückhaltendes, leises, aber intensives Piano-Spiel versteht, zeigte das Ensemble in Frank Tichelis Bearbeitung zweier Volkslieder der Cajun, einer aus Frankreich eingewanderten Volksgruppe in den USA: Ein interessantes Werk, fernab folkloristischer Klischees und „gewürzt“ mit modernen, harmonischen Kühnheiten.

Ganz im Pathos der späten Romantik gehalten war der Ausschnitt aus Bernard Zweers Sinfonie „Aan mijn Vaderland“, die von Johan de Meij bearbeitet wurde. Würdevoll, fast choralartig, im tiefen (und klangschön intonierenden) Blech angestimmt, dann von den anderen Gruppen weitergeführt, überzeugte die Interpretation durch Farbenreichtum und Sinn für dynamisch differenziertes Spiel. Carl Wittrocks „Lord Tullamore“ war eine Verbeugung vor der irischen Volksmusik und schwankte zwischen temperamentsprühenden Tanzrhythmen, lyrischen Passagen und anspruchsvollen, fast altmeisterlichen Verarbeitungen der Themen. Ein Beweis für das solide technische Können, die Wandlungsfähigkeit und das Einfühlungsvermögen der Gastkapelle, die ihre Vorstellung mit einer ruhigen Zugabe abrundete.

Nach der Pause sorgten die Gastgeber unter Leitung Johannes Brenkes für ein Wiedersehen mit „alten Bekannten“ aus den Gloria-Konzerten. Erich Wolfgang Korngolds „Kings Row Fanfare“ verband spätromantische Klangpracht europäischer Prägung mit einer Hommage an die amerikanische Filmmusik. Percy Grainger hatte ein altes englisches Volkslied zerlegt, neu und überraschend kombiniert und ein virtuoses Spiel mit dem Material, harmonischen Finessen und reicher Farbenpalette inszeniert. Johan de Meijs „Summer“ führte nach Finnland zu Sibelius.

Es begann mit grollendem Schlagwerk, einem klagenden Saxophon-Solo, das von den Holzbläsern übernommen wurde, bevor die Blechbläser kräftigere Farben beisteuerten und das Orchester glanzvoll aufstrahlte: Das anspruchsvolle Werk schilderte weniger ein fröhliches Sommerfest als die Sonne, die sich aus der Düsternis hervorkämpfen muss.

Unbeschwert und ausgelassen präsentierte die Stadtmusik Alfred Reeds Suite von lateinamerikanischen Tänzen. Eingängige Melodien erlebte man im Calypso, Paso doble und dem Trinklied, und als überraschenden Kontrast gab es keinen leidenschaftlichen, sondern einen ruhigen Tango. Der ausgiebige Beifall wurde mit zwei Zugaben belohnt.

Schwarzwaldkapelle

Die Schwarzwaldkapelle Münstertal wurde im Jahr 1885 erstmals urkundlich erwähnt, hat aber wohl ältere Wurzeln. Etwa 50 aktive Musikerinnen und Musiker spielen gemeinsam in der Kapelle, die seit 2018 von Christian Steinlein geleitet wird. Weiterführende Infomationen rund um die Kapelle gibt es im Internet unter

www.schwarzwaldkapelle.de.