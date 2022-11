von Jürgen Scharf

Pluralistisch ist das richtige Wort für die Jahresausstellung der Freien Gruppe Hochrhein. Wenn neun individuelle Künstler miteinander ausstellen, kann nur eine heterogene Schau entstehen. Die Vielfalt an unterschiedlichen Arbeiten, Themen, Techniken, Ausdrucksformen und Inhalten fand bei der Vernissage am Sonntag Frank van Veen denn auch überwältigend: „Ein Fest der Freiheit der Kunst!“, so der Vorsitzende des Kunstvereins Hochrhein.

Tessa von Katrin Niedermeier, betrachtet von Julian und Bastian, ist ein Hingucker in der Gruppenschau. | Bild: Picasa

Generationswechsel in Gruppe

Van Veen ist aber auch aufgefallen, dass unübersehbar ein Generationswechsel in der Künstlergruppe stattfindet und er macht den Übergang von „alt zu neu“, von den langjährigen Mitgliedern zu den jüngeren, an Hansjörg Bisswurm fest. Von den realistischen, fast romantischen anmutenden Gemälden Bisswurms bis zu den Videoprojektionen Tobias Eders reiche das Spektrum. „Dass die Villa diese ungeheure Spannung aushält“, erstaunte van Veen.

Hansjörg Bisswurm: Scheffels Traum. Der Dichter träumt davon, dass ein Felsen nach ihm benannt wird. | Bild: Picasa

Es wird in dieser verjüngten Gruppe mit neuen Medien gearbeitet, der Einfluss digitaler Technologie ist nicht zu übersehen. Sogar bei dem Nestor der Gruppe, Hansjörg Bisswurm, der neben Malerei, darunter dem vom Scheffelfelsen am Bergsee inspirierten Bild „Scheffels Traum“ und einem „Mönch am Meer“ nach Caspar David Friedrich, digitale Landschaftszeichnungen am Laptop schafft. Auch am Computer generiert sind die Bilder von Katrin Niedermeier, die aus ihrem Video „Reality Island is elsewhere“ stammen. Es sind Avatare, Ausschnitte, Gesichter und ein Rückenakt von künstlichen Figuren wie Tessa, einer Frauengestalt. Zu den Digitaldrucken gehört auch die Serie mit dichtem, saftigem Blattgrün.

Mehrere Animationsfilme

In einem eigenen Dunkelraum zeigt Tobias Eder mehrere Animationsfilme über Tempel, Labyrinthe und Brunnen mit Figuren und Farben, die am Computer erzeugt sind, sowie Lichtobjekte aus dem 3D-Drucker in Lampenschirmformen. „Vorstöße in künstlerische Gestaltungsfreiheit“ (van Veen) lassen sich auch bei Christian Manss ausmachen, der das Publikum durch eine Virtual-Reality-Brille schauen lässt oder vielschichtige Fotografie-Malerei-Collagen von Situation und Farbe vorstellt. Manss baut Landschaften aus echten und Fake-Elementen mit grafischen Überlappungen, übermalt und lasiert die Ebenen. Jeden Tag eine Zeichnung hat Ruth Loibl im Lockdown gemacht, alles zum Thema „Ornament und Haushalt“. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren Homeoffice-Stillleben mit der Realität ihres häuslichen Umfelds, alltäglichen Dingen, der Definition von Gegenständen, aber auch mit Ornamentik anderer Kulturen. Ihre Textilfigur „Bodenpersonal“ im Raum hebt nicht ab.

Die Ausstellung Die Ausstellung der Freien Gruppe Hochrhein im Kunstverein Hochrhein ist bis 18. Dezember in der Villa Berberich in Bad Säckingen zu sehen, geöffnet Samstag 14 bis 17, Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. An jedem Sonntag gibt es um 15 Uhr eine Führung. Zur Finissage am 18. Dezember, ab 15.30 Uhr, sind die Künstler anwesend

Zeichen, emblematische Symbole und chiffrenhafte Figurensprache zeichnen die Ölbilder von Peter Schütz aus, der sich zwischen Figur und Konzept bewegt, inhaltlich zwischen Tod und Endlichkeit, und Jenseits-“Begleiter“ sich spontan von der Seele malt. Den Raum teilt er mit Muscha, die in Frottage-Technik mit gesammelten Steinen archaische Landschaften gestaltet. Der Naturaspekt kommt sowohl in den „Steinbildern“ als auch in den gefundenen Rillensteinen deutlich zum Ausdruck.

Momentaufnahmen von Flüssigkeiten in unterschiedlichen Bewegungsstadien hält Kathrin Kunz in nuancierten Zeichnungen fest. Im Eingangsraum bilden die schwebenden Bildfahnen auf Textil in Neo-Pop-Art von Stella Meris bilden eine bunte Gesamtinstallation.