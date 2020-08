von Gabriele Rasenberger

Noch zu Beginn dieses Jahres hatte der Freundeskreis Purkersdorf seine Generalversammlung. Darüber ist der Vorsitzende Klaus Kummle froh, denn es konnten noch alle Wahlen stattfinden und ein Programm aufgestellt werden. Dieses musste zwar wegen der Pandemie etwas angepasst werden, doch es läuft schon wieder. So gab es Ende Juni einen Ausflug zum Nestorhof in Rotzingen und Ende Juli nach Überlingen. Eigentlich sollte es hier zur Landesgartenschau gehen, doch da alle Mitglieder schon älter sind, hat man etwas modifiziert. Es wurden vor allem Bereiche mit weniger Publikumsverkehr besucht, sagt Kummle, „man muss den Problemfeldern aus dem Weg gehen“, fügt er hinzu.

Freundeskreis Purkersdorf, Vorsitzender Klaus Kummle. | Bild: Gabriele Rasenberger

Kummle weiß, dass auch schon der Freundeskreis in Purkersdorf zwei Veranstaltungen hatte. Dort waren und sind die Maßnahmen ähnlich wie hier. Das „verantwortungsvolle Handeln beider Freundeskreise ist hervorzuheben“, so Kummle. Zum Kultursommer im Purkersdorf, der jedes Jahr zwei Monate lang stattfindet (dieses Jahr im August und September) und sehr bekannt ist, fuhr der Freundeskreis diesmal nicht. Die Bedeutung des Festivals zeigt ein Blick ins Programm: Dort treten Künstler wie Rainhard Fendrich oder Chris de Burgh auf. Allerdings gelten auch dort die Corona-Bedingungen für Verstaltungen. So werden beim Purkersdorfer Kultursommer die jeweils Sitze paarweise angeordnet und vergeben, dazwischen wieder Sicherheitsabstand. Es sind bei den Ticketreservierung also keine Einzelpersonen vorgesehen, was ebenfalls nicht für einen Besuch des Kultursommers sprach. Ebenfalls abgesagt werden musste eine gemeinsame Fahrt der Freundeskreis mit dem Treffpunkt Salzburg.

Während des strengen Lock-Downs gab es jedoch immer Kontakte zu den österreichischen Freunden, vor allem dank moderner Kommunikationsmittel. Ob man sich nur eine Mail sendet oder eine Nachricht per Whats-App, es fand und findet ein ständiger Austausch statt, dieser sei sogar sehr eng gewesen, berichtet Kummle. Der Vorsitzende findet, dass die Freundeskreise dadurch in der Coronazeit sogar noch zusammengewachsen sind. Aber auch ansonsten sei der Konktakt intensiv, immer wieder fänden auch „freundschaftliche Einzelbesuche“ statt. So überlegt er sich jetzt in seinem Urlaub, der an der Grenze zu Österreich stattfindet, vielleicht auch kurz nach Purkersdorf zu fahren. Wenn es geht, soll mit einer kleinen Gruppe eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Wien und Purkersdorf stattfinden – falls es die Lage erlaubt. Im Spätherbst plante man auch ein kleines Treffen, denn den Freundeskreis gibt es dieses Jahr seit 25 Jahren.