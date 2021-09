Wahllokale und Helfer sind bereit für die morgige Bundestagswahl. Über 4000 Wähler haben sich für die Briefwahl entschieden. Mit Ergebnissen ist deshalb erst nach 19 Uhr zu rechnen. Woran das liegt und was Wähler jetzt noch wissen müssen, beantwortet Ordnungsamtsleiter Markus Haag.

Am morgigen Wahlsonntag werden die neun Wahllokale in Bad Säckingen ab 8 Uhr offen stehen – für 531 Bad Säckinger Erstwähler zum ersten Mal. Bis die Ergebnisse der Bundestagswahl feststehen, könnte es in diesem Jahr allerdings etwas länger